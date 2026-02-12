Kranförare/teknisk montör till Tunga Lyft i Sverige AB
2026-02-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Mölndal
, Vänersborg
, Tranås
, Kinda
Tunga Lyft är specialister på att flytta, lyfta och installera stora, tunga och tekniskt krävande konstruktioner - både inom- och utomhus. De har verksamhet i Malmö, Göteborg, Stockholm, Örebro och Luleå och sysselsätter cirka 70 medarbetare. Deras kunder finns inom alla typer av verksamheter, från stora industrikoncerner och myndigheter till mindre lokala företag.Arbetsuppgifter
Som Teknisk montör hos Tunga Lyft arbetar du med avancerad tunghantering, bland annat:
• Lyft och flytt av tunga maskiner och konstruktioner
• Maskinflyttar, huslyft och brolanseringar
• Rulltrappor och speciallyft
• Industriservice och mekaniskt underhåll (beroende på uppdrag)
Tjänsten utgår från Göteborg och normala arbetstider är 07.00-16.00 mån-fre. Arbetet är dock varierande och kan innebära obekväma arbetstider samt resor inom och utanför Sverige. Du tillhör ett regionalt turordningsområde och behöver kunna arbeta där uppdragen utförs.
Som medarbetare hos Tunga Lyft erbjuds du lön enligt Byggnads kollektivavtal. Arbetet är tekniskt utmanande och omväxlande i ett erfaret team med högt säkerhetsfokus. Tunga Lyft är en stabil arbetsgivare med lång erfarenhet inom branschen.Profil
Vi söker dig som:
• Har praktisk och dokumenterad erfarenhet av tunga lyft, gärna från bygg- eller industrimiljö - eller arbetserfarenhet från närliggande områden som industriservice, underhåll, svets eller smide
• Kommunicerar obehindrat på svenska och har god förståelse för engelska, särskilt i arbetssituationer där säkerhet är viktigt
• Har B-körkort, vilket är ett krav för tjänsten
Vidare är du en person som tar ansvar, engagerar dig i ditt arbete och gillar att hitta lösningar när förutsättningarna förändras. Du trivs med både självständigt arbete och arbete i team. På grund av arbetets utformning är du också flexibel gällande arbetstider och resor.
Meriterande för tjänsten är BE/C-körkort samt krankunskaper.
Ansökningsförfarande
I den här processen samarbetar Tunga Lyft med Skill och innebär att kandidaten blir anställd av Tunga Lyft. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med din ansökan!
I den här processen tillämpas urvalsfrågor vid ansökan för att kartlägga relevant kompetens för tjänsten.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Nicolina Hansson: nicolina.hansson@skill.se
/ 0795-85 96 93 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Första Långgatan 18 (visa karta
)
413 28 GÖTEBORG Arbetsplats
