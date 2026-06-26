Kranbilschaufför sökes till norra sidan av Stockholm- Heltidsjobb
Jobandtalent Sweden AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-06-26
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ARBETSBESKRIVNING
Som kranbils chaufför hos oss arbetar du med transporter, lyft och leveranser inom mark-och entreprenad projekt i Stockholm med omnejd. Arbetet är varierande och innebär daglig kontakt med både kunder och kollegor ute på arbetsplatser.
Vem söker vi
Vi söker i första hand dig som är trygg med att köra lastbil och trivs med att ha varierade arbetsdagar.
Du är noggrann i ditt arbete och har förmåga att lösa de dagliga utmaningarna som kan uppstå som chaufför.
Vi ser gärna att du trivs med att jobba inom återvinning och är allmänt ett bra ansikte utåt för vår kund när du är ute och arbetar.
Arbetstider:
Tjänsten innefattar heltid, där du arbetar måndag till fredag, primärt tiderna 06:00-15:00.
Vi ser gärna att du kan vara flexibel med att arbeta även andra arbetstider utifrån det behov vår kund har.
KRAV
C - Körkort
Krankort
ADR -Grund
Giltigt YKB
Digital förarkort
Bra svenska i tal och skrift
MERITERANDE
CE - Körkort
Tidigare erfarenhet av kranbil
minst 6 månaders erfarenhet av att köra lastbil
APV
ANSÖKAN
Intervjuer sker löpande och tjänsterna kommer att tillsättas så snart vi hittat lämplig person. Du kommer att vara anställd av Job&Talent och jobba hos vår kund.
I det fall du inte skulle bli förlängd hos den specifika kunden finns det ändå möjlighet att fortsätta som anställs hos Job&Talent men att du jobbar hos någon annan av våra kunder.
Ansökningar tas endast emot via denna annons!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7979271-2073693". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Saltmätargatan 9 (visa karta
)
113 59 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
9981547