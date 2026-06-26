Kranbilschaufför sökes till Casab Fasad & Bygg AB
Casab Fasad & Bygg AB / Fordonsförarjobb / Huddinge Visa alla fordonsförarjobb i Huddinge
2026-06-26
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Casab Fasad & Bygg AB söker en ansvarstagande och engagerad lastbilschaufför till vår verksamhet i Stockholm.Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Arbetet är varierande och består av transporter till och från våra projekt runt om i Stockholmsområdet. I tjänsten ingår lastning och lossning av byggnadsställningar och material och utrustning till vår fasad verksamhet. Tjänsten kommer att även innefatta andra vanligt förekommande arbetsuppgifter på vår verkstad.
Arbetstid: 06:30–15:30Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har C-körkort (CE är meriterande)
Har giltigt YKB
Behärskar svenska i tal och skrift
Har goda datakunskaper och erfarenhet av Microsoft Office
Har vana av att arbeta i Hyrma, Novik eller liknande affärs- och lagerhanteringssystem
Har tidigare erfarenhet av lastning och hantering av byggnadsställningar
Har erfarenhet av att köra lastbil med kran
Kan självständigt lasta och lossa material med lastbilskran
Är noggrann, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga
Trivs med ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik
Vi ser gärna att du är bosatt på södra sidan av Stockholm.
Vi erbjuder
Heltidsanställning
Kollektivavtal
Ett stabilt och växande företag
Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom företagetSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.rekrytering@casabfasad.se
Välkommen med din ansökan till Casab Fasad & Bygg AB! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: rekrytering@casabfasad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Casab Fasad & Bygg AB
(org.nr 556545-2587)
142 30 SKOGÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Casab Fasad & Bygg AB Jobbnummer
9980734