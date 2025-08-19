Kranbils chaufför sökes till SRV Tumba - Heltidsjobb
2025-08-19
ARBETSBESKRIVNING
Vi söker chaufförer vilket kan arbeta med att köra kranbil för vår kund som jobbar med återvinning i Stockholm.
Du kommer att arbeta runtom i olika delar av Stockholm och hantera alltifrån sopkärl till återvinning hos såväl företagskunder som privatpersoner.
Vem söker vi
Vi söker i första hand dig som är trygg med att köra lastbil och trivs med att ha varierade arbetsdagar.
Du är noggrann i ditt arbete och har förmåga att lösa de dagliga utmaningarna som kan uppstå som chaufför.
Vi ser gärna att du trivs med att jobba inom återvinning och är allmänt ett bra ansikte utåt för vår kund när du är ute och arbetar.
Arbetstider:
Tjänsten innefattar heltid, där du arbetar måndag till fredag, primärt tiderna 06:00-15:00.
Vi ser gärna att du kan vara flexibel med att arbeta även andra arbetstider utifrån det behov vår kund har.
KRAV
C - Körkort
Krankort
ADR -Grund
Giltigt YKB
Digital förarkort
Bra svenska i tal och skrift
MERITERANDE
CE - Körkort
Tidigare erfarenhet av att köra återvinning
minst 6 månaders erfarenhet av att köra lastbil
ANSÖKAN
Intervjuer sker löpande och tjänsterna kommer att tillsättas så snart vi hittat lämplig person. Du kommer att vara anställd av Job&Talent och jobba hos vår kund. I det fall du inte skulle bli förlängd hos den specifika kunden finns det ändå möjlighet att fortsätta som anställs hos Job&Talent men att du jobbar hos någon annan av våra kunder.
Ansökningar tas endast emot via denna annons!
Varmt välkommen med din ansökan!
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
Detta är ett heltidsjobb.
Jobandtalent Sweden AB
Job&Talent Kontakt
Elin Höglund elin.hoglund.ext@jobandtalent.com Jobbnummer
9464559