Kraftsystemspecialist inom kravkoordinering för ett elsystem i förändring
Svenska Kraftnät / Elektronikjobb / Sundbyberg Visa alla elektronikjobb i Sundbyberg
2026-07-06
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På division System får du arbeta med elsystemets mest spännande utmaningar – från drifttimmen här och nu till planeringen 40 år framåt. Den stora komplexiteten och utvecklingsmöjligheterna gör vårt arbete både stimulerande och betydelsefullt. Här får du ett unikt helhetsperspektiv på elsystemet och samarbetar nära kollegor för att säkerställa en trygg, hållbar och effektiv elförsörjning.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
I rollen som kraftsystemspecialist kommer du säkerställa att Svenska kraftnät har en balanserad kravställning på de kunder som ansluter till elsystemet. Du kommer att hålla samman och värdera kravbilden kopplat till nätkoder som RfG, HVDC och DCC. I rollen ingår även att kommunicera och motivera kravställning samt att leda och driva strategiskt och operativt arbete framåt både i Sverige, Norden och Europa. Du kommer att arbeta i gränslandet mellan teknik, juridik och samhällsnytta samt driva utvecklingen inom nya regelverk. En viktig del av rollen är också att ta ett koordinerande ansvar mot interna experter.
Hos oss får du verka i en roll där du är med och formar framtidens elsystem. Du samarbetar nära branschens aktörer och andra myndigheter, samt bidrar till att utveckla arbetssätt i en snabbföränderlig miljö. Här får du möjlighet att driva frågor framåt, arbeta med nya tekniska lösningar och navigera i ett landskap av regelverk som ständigt utvecklas. I rollen finns stora utvecklingsmöjligheter både vad gäller kunskap om elsystemet och europeiskt regelverk (nätkoder) samt ledarskap. Du kommer även få ett brett kontaktnät, både internt och externt. Rollen formas till stor del utifrån din kompetens och erfarenhet.
Du kommer att tillhöra enheten Anslutningskrav som i dagsläget består av nio medarbetare med en blandad ålders- och könsfördelning. Enhetens ansvar är att säkerställa en heltäckande kravbild av förmågor som ska uppfyllas av produktions och förbrukningsanläggningar samt distributionssystem vid anslutning till elsystemet eller modernisering av redan anslutna anläggningar. Syftet med Svenska kraftnäts kravställning är att bibehålla driftsäkerheten i det svenska elsystemet, samtidigt som den behöver vara funktionell, välmotiverad och samhällsekonomiskt effektiv. Vi har en tydligt koordinerande roll vilket innebär kontaktytor inom avdelningen och med andra avdelningar på Svenska kraftnät.
Om dig
Skallkrav:Dina personliga egenskaper
Då rollen innebär många kontaktytor både internt och externt söker vi dig som arbetar bra med andra människor. Du anpassar dig och hittar lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya arbetsmässiga relationer. Vidare har du förmågan att organisera och planera ditt arbete samt slutför det som påbörjats och håller deadlines. I rollen är det även viktigt att du är lösningsorienterad där du snabbt kan hitta lösningar på uppkomna utmaningar.
Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.Utbildningsbakgrund
Du har relevant civilingenjörsexamen inom exempelvis elkraft, energisystem, reglerteknik eller teknisk fysik alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät anser är likvärdig.
Du har även:
minst tre års relevant arbetslivserfarenhet inom exempelvis kraftsystemanalys eller teknisk projektledning
god kännedom om kraftsystemet och dess funktioner
god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande
erfarenhet av arbete med nätkoderna RfG, DCC, HVDC, SOGL eller ER
erfarenhet av arbete med drift av kraftsystemet
erfarenhet av idrifttagning av kraftproduktionsanläggningar eller idrifttagning av större förbrukningsanläggningar
erfarenhet av omriktaransluten produktions- och konsumtionsanläggningar.
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg eller Västerås
Möjlighet till distansarbete upp till 50 %, om arbetet tillåter. #LI-hybrid.
Resor kan förekomma både nationellt och internationellt
Tjänsten är en tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag är den 17 augusti 2026
Istället för att bifoga ett personligt brev till din ansökan besvarar du ett antal frågor i ansökningsformuläret
Individuell lönesättning tillämpas och sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-Thttps://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta gärna följande personer:
Fredrik Nääs, rekryterande chef, 010 475 98 16
Karin Segerholm, ansvarig rekryterare, 010 475 99 77
Robert Hugosson, medarbetarrepresentant, (v.30-v.31) 010 489 27 18
Annika Ingeborn, facklig representant SACO, 010 475 87 72
Erica Midfjäll, facklig representant ST, 010 475 87 31
Du når oss också via e-post: Förnamn.Efternamn@svk.se
.
Under semestertider nås vi på mail och svarstiden kan vara längre än vanligt.https://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet. Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät. https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 24 SUNDBYBERG Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
9992980