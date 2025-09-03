Kraftledningsprojektör till attraktivt konsultbolag
Har du en utbildning inom elkraft eller likvärdig erfarenhet och söker din nästa utmaning som projektör inom kraftledning? Då är detta din chans!
OM TJÄNSTEN:
Vi söker nu en engagerad kraftledningsprojektör inom järnvägsprojektering. Du kommer att arbeta med signalteknik, kontaktledningar och telekommunikation i programvaror som MicroStation och AutoCAD. Dina uppgifter inkluderar att skapa tekniska beskrivningar och delta i samordningsmöten, där du samarbetar med olika teknikområden för att säkerställa en smidig samordning av projektet. Du kommer att jobba i
VI SÖKER DIG SOM:
Har en högskoleingenjörsexamen eller YH-utbildning, helst med inriktning mot elkraft eller liknande
Är kommunikativ och bra på att uttrycka dig i skrift.
Trivs med att arbeta med flera projekt parallellt och kan hantera tidsramar som varierar från ett par månader till flera år.
Har en förmåga att koordinera insatser mellan olika teknikslag.
Meriterande
Har tidigare erfarenhet av kontaktledningsprojekt och en stark elkraftsprofil.
OM KUNDFÖRETAGET:
Vår kund är ett teknisk konsultbolag med en egen sektion som tar sig an flera projekt inom järnvägtseknik, mark- och signalprojektering. Kontoren är belägna i Trollhättan, Göteborg och Borås, där teamet är uppdelat i specialistgrupper inom kontaktledning och elspänning. Mer information om kund ges vid intervjutillfälle.
OM ANSTÄLLNINGEN:
För denna roll kommer du att under inledande period vara anställd som konsult via Friday.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Placering: Trollhättan, Göteborg eller Borås
Rekryteringsansvarig: Lina Lindroth
Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och annonsen kan stängas ned innan tjänsten är tillsatt. Vi tar inte emot ansökningar via mejl.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det?
