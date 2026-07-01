Kostchef till måltidsverksamheten Karlskrona kommun
Adecco Sweden Aktiebolag / Administratörsjobb / Karlskrona Visa alla administratörsjobb i Karlskrona
2026-07-01
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Vill du leda en samhällsviktig verksamhet som varje dag bidrar till hälsa, trivsel och livskvalitet för barn, elever och äldre? Vill du kombinera ledarskap med utveckling, kvalitet och hållbara offentliga måltider?
Om Drift- och serviceförvaltningen
På Drift- och serviceförvaltningen skapar vi en trygg, hållbar och välfungerande vardag för invånare, verksamheter och besökare i Karlskrona kommun. Hos oss arbetar engagerade medarbetare inom allt från lokalvård, service och kost till IT, VA, hamnverksamhet och kundtjänst.
Vi är en arbetsplats som präglas av samarbete, ansvar och stolthet. Här möts service, kvalitet och utveckling – och oavsett om du arbetar med måltidsservice, teknik eller verksamhetsstöd är du en viktig del av kommunens puls.
Som chef hos oss får du en varierad och meningsfull vardag nära verksamheten, där ditt ledarskap och dina idéer gör verklig skillnad.
Om jobbet
Som kostchef har du det övergripande ansvaret för måltidsverksamheten inom ett av sex geografiska områden i Karlskrona kommun. I uppdraget ingår ansvar för måltidsproduktion till förskola, skola, gymnasium och äldreomsorg.
Kostavdelningen består av 56 kök och cirka 200 kunniga och engagerade medarbetare. Du leder verksamheten med fokus på kvalitet, utveckling, hållbarhet och god arbetsmiljö, och säkerställer att måltiderna håller hög kvalitet och bidrar till kommunens övergripande mål.
Du ingår i kostavdelningens ledningsgrupp och arbetar nära fem andra kostchefer. Tillsammans driver ni utvecklings- och förbättringsarbete i ett nära, prestigelöst och kollegialt samarbete.
I rollen som kostchef ansvarar du för att:
• Leda och utveckla verksamheten utifrån politiska mål, uppdrag och givna ekonomiska ramar
• Ha personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar
• Säkerställa kvalitet, effektivitet och likvärdig måltidsservice
• Driva förbättrings- och utvecklingsarbete med fokus på kvalitet och hållbarhet
• Arbeta systematiskt med uppföljning, analys och ständiga förbättringar
• Samverka med andra chefer, verksamheter och samarbetspartners
• Bidra aktivt till kostavdelningens gemensamma utveckling genom övergripande ansvarsområden, såsom exempelvis beredskap, upphandling, menyplanering eller utbildningsinsatser
Om dig
Som ledare är du trygg, tydlig och engagerad och har gedigen erfarenhet av arbete i kök/storkök. Du trivs i chefsrollen och har förmåga att leda både människor och verksamhet mot gemensamma mål. Du arbetar strukturerat, är verksamhetsnära och har lätt för att skapa förtroende och goda relationer. Du ser förändring som en naturlig del av utvecklingsarbetet och har förmåga att driva förbättringar tillsammans med dina medarbetare. Du är kommunikativ, prestigelös och bidrar aktivt till ett gott samarbetsklimat och en god arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-07-01Kvalifikationer
• Akademisk utbildning inom relevant område, eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Erfarenhet av chefs- eller ledande befattning i kök/storkök
• Erfarenhet av personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar
• Erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• B-körkort
Meriterande
• Chefsutbildning
• Erfarenhet av arbete i offentlig eller politiskt styrd organisation
För din kännedom
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (100?%) i Karlskrona kommun med placeringsort Karlskrona. Tillträde enligt överenskommelse. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om Karlskrona kommun
Karlskrona är en kommun med stark framtidstro och utvecklingsambitioner. Här möts en unik världsarvsmiljö, närheten till havet och moderna verksamheter. Cirka 6?000 medarbetare arbetar i kommunen.
Vi erbjuder attraktiva förmåner, såsom extra semesterdagar från viss ålder, friskvårdsbidrag, kostnadsfri simning i kommunens simhallar och ett förmånligt tjänstepensionsavtal.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Karlskrona kommun med Adecco.
Tjänsten annonseras under sommaren, men själva rekryteringsprocessen startar först i mitten av augusti. Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan redan nu och vi återkopplar när processen är i gång efter sommarledigheten.
Sista ansökningsdatum är dock 2026-08-16
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig rekryteringskonsult Carina Falck på carina.falck@adecco.se
alternativt på telefon 0736-847245. (Semester 9/7-9/8)
Frågor om tjänsten
Johanna Lindholm, avdelningschef
0455 32?14?36
Fackliga företrädare:
Nicklas Lundström, Vision – 0455 30?32?61
Roger Thelin, Kommunal – 072 318?18?20
Vi välkomnar dig som vill bidra till ett Karlskrona som är välkomnande, tryggt och hållbart nu och i framtiden." Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Ellen Klemans gata 3C (visa karta
)
371 34 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adecco Kontakt
Senior Rekryteringskonsult
Carina Falck Carina.Falck@adecco.se Jobbnummer
9987843