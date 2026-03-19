Kostchef till måltidsenheten i Österåkers kommun
2026-03-19
I Österåkers kommun arbetar vi för att ge invånarna den bästa kvaliteten på den service och de tjänster vi tillhandahåller. Hos oss är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Du som arbetar hos oss kan vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Vill du vara med på vår resa? Då är du varmt välkommen till Österåker. Vill du vara med och utveckla Sveriges bästa offentliga måltider? I Österåkers kommun finns måltidsenheten inom Utbildningsförvaltningen, som bedriver verksamhet i egen regi inom förskola, grundskola och gymnasium. Måltidsenheten levererar även luncher till flera av kommunens enheter inom daglig verksamhet, och kylda matlådor till olika hemtjänster.
Måltidsenhetens uppdrag är att servera god och näringsriktig mat anpassad efter de behov som finns i våra verksamheter. Vi vill skapa matglädje och bidra till hälsa, utveckling och hållbara vanor hos våra matgäster. Vi erbjuder en väl sammansatt kost av hög kvalitet som tillagas av fina råvaror och engagerade medarbetare.
Måltidsenheten tillagar ca 5 500 portioner mat varje dag till matgäster i alla åldrar. Enheten består av 8 tillagningskök i olika storlekar, fyra mottagningskök och ett serveringskök. Antal anställda är 65 och omsättning per år är ca 45 miljoner.
Vi serverar alltid två maträtter, varav en är vegetarisk, och ett grönsaksbord med minst sju olika komponenter. Vi strävar efter att arbeta hållbart genom att minska matsvinnet, öka andelen ekologiska livsmedel och använda oss av närproducerade råvaror i säsong. Vi jobbar även aktivt med utbildning internt genom kockträffar, utbildning i specialkost och möjlighet att delta i olika projekt och fokusgrupper. Vi uppmuntrar en stark drivkraft att utveckla och förbättra!
Ditt nya jobb
Som kostchef har du det övergripande ansvaret för daglig drift av kommunens måltidsenhet. Du har ansvar för ekonomi, budgetering, verksamhetsutveckling, personal, upphandling samt arbetsmiljö. I arbetet ingå att leverera och kvalitetssäkra näringsriktiga måltider för kommunala enheter inom utbildning och äldreomsorg, i enlighet med kommunens kostpolicy samt att skapa goda måltidsmiljöer. Lokalfrågor och utrustningsfrågor ingår i ansvaret. Du har eget budgetansvar för att säkra en ekonomi i balans, och befogenheter inom ramen för beslutad budget och övriga styrdokument.
Till din hjälp att driva verksamheten framåt finns ett team med två biträdande enhetschefer och en administratör. Du är delaktig i flera olika projekt och samverkansgrupper vilket ställer höga krav på din förmåga att coacha och samverka.
Som kostchef är du direkt underställd Utbildningsdirektören samt ingår i utbildningsförvaltningens (UBF) Stab.Publiceringsdatum2026-03-19Profil
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för mat, stor kreativitet, engagemang, lyhördhet och ett ekonomiskt tänkande. Att möta gäster som barn och elever, liksom rektorer inom utbildning och enhetschefer inom äldreomsorg och "prata mat" är en självklarhet. Du är en stjärna på att samarbeta samtidigt som att du är prestigelös och tydlig i ditt ledarskap.
Vi vill också att du har följande bakgrund:
• Utbildad kostekonom (kostvetare) eller motsvarande utbildning som bedöms likvärdig. Lägst högskoleexamen.
• Minst 5 års erfarenhet som chef med budget-, personalansvar- och arbetsmiljöansvar, varav minst 2 år som chef över andra chefer.
• God kunskap i näringslära samt näringsberäkning
• Genomförd ledarskapsutbildning
• Erfarenhet av kommunikation via nya digitala och etablerade kanaler om den egna verksamheten
• Väl förtrogen med de lagar som styr måltidsverksamhet
• Drivande i att vidareutveckla en modern och professionell måltidsverksamhet
• Krav på körkort
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av upphandlingsfrågor
• Arbetat i en politiskt styrd organisation
• Vana att arbeta med relevanta ekonomisystem
• Vana att hantera schemaläggning
Anställningens omfattning
Heltid
Anställningsform
TillsvidareTillträde
2026-06-01 eller enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag
2026-04-02
Visst låter det spännande? Registrera din ansökan via knappen "Ansök". Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar på något annat sätt.
Gå gärna in och läs mer på osteraker.se/jobbaiösteråker
Österåkers kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Precis som vi har du också ett barnrättsperspektiv i ditt dagliga arbete, i enlighet med barnkonventionen.
Kontaktuppgifter till våra fackliga företrädare hittar ni på vår webbplats.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi önskar därför att inte bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Tre mil till Stockholm, 1 100 öar, 93 mil kustlinje och ett lite härligare sätt att leva. Vi i Österåker är stolta över vår storstadsnära skärgårdsmiljö där det natursköna kulturlandskapet alltid finns nära. Centralorten Åkersberga utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär. Här utvecklar vi ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Österåkers kommun
(org.nr 212000-2890), http://www.osteraker.se Kontakt
Utbildningsdirektör
Eva Wetterstrand eva.wetterstrand@osteraker.se 08-540 810 97
9808501