Korttidsvikarier som Djurskötare/Fritidsledare sökes till Emaus
Uddevalla Kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Uddevalla Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Uddevalla
2026-01-22
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uddevalla Kommun i Uddevalla
Korttidsvikarier som Djurskötare/Fritidsledare sökes till Emaus
Bemanningsenheten ansvarar för hanteringen av korttidsvikarier inom följande verksamheter i Uddevalla kommun:
- Fritidsledare med djur och eller gårdsvana
Som korttidsvikarie rings du in när verksamheterna har behov av vikarier.
Emaus Lantgård Uddevalla är en av flera Fritidsanläggningar som bidrar till folkhälsa genom vistelse i naturen. Gården är en besöksgård och räknas därför till djurpark sett till regler för djurhållning.
På gården finns hästar, grisar, getter, hönor och katter. På sommarhalvåret också kor och får.
Som medarbetare hos oss på Emaus Lantgård förväntas du ha god service och gott bemötande till alla våra besökare. Du bidrar med lugn och arbetar bra tillsammans med andra.
Förutom erfarenhet eller utbildning i djurvård, smådjur så väl som lantbrukets djur, ser vi gärna att du har ett personligt intresse för folkhälsa, barn, unga, djur och natur.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Som medarbetare hos oss på Emaus arbetar du med helheten i verksamheten, från morgonfodring och utsläpp av djur till städning av djurstallar, mockning av hagar. Du är också en viktig person i mötet med våra besökare, en bred målgrupp Uddevallabor så väl som turister. Du är del av ett team som gemensamt ansvarar för den dagliga skötseln av hela anläggningen.
För att trivas som medarbetare ska du tycka om att arbeta utomhus oavsett väder, ge service och ta ansvar så att du på bästa sätt kan ta emot våra besökare och sköta våra djur samt inte vara rädd .
Som medarbetare på Emaus behöver du ha lätt för att prata med människor och inte är rädd för att möta folk i olika situationer.
Arbetet kan vara både vardagar och helger, mellan 8-17 alla dagar, året om.
Anläggningen ligger på Kapellevägen 67, Uddevalla.Kvalifikationer
- Skall vara 18 år fyllda.
- Dokumenterad arbetslivserfarenhet från liknande eller likvärdigt serviceyrke
Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper vid tillsättning av tjänsterna.Anställningsvillkor
Rekryteringen kommer att ske utifrån verksamheternas behov av korttidsvikarier.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Vi vill att du uppger namn, telefonnummer och mailadress till två referenser. Det skall vara personer i arbetsledande befattning. För dig som inte kan ange någon chefsreferens godtar vi även referens från praktikplats eller lärare.
Sökande inom alla verksamheter har innan anställning skyldighet att lämna utdrag ur belastningsregistret. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte skall fördröjas.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Vi vill att du skall bidra till att vi tillsammans kan vara stolta över Socialtjänsten i Uddevalla!
Om du har några frågor gällande ansökan kontakta oss via mail: bemanningsenheten@uddevalla.se
.
Du är välkommen med din ansökan!
Tim-/månadslön Så ansöker du
