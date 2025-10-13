Korttidsvikarier inom vård och omsorg, LSS och socialpsykiatri
Lysekils kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lysekil Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lysekil
2025-10-13
, Sotenäs
, Munkedal
, Orust
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lysekils kommun i Lysekil
, Munkedal
, Strömstad
eller i hela Sverige
I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag ca 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 13 900 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.
Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen - här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun - https://lysekil.se/.
Film omhttps://youtu.be/VnvQMbiYE3UPubliceringsdatum2025-10-13Beskrivning
Är du en empatisk och serviceinriktad person som drivs av att ge människor en meningsfull tillvaro? Då kan du vara rätt person för oss.
Vi söker nu korttidsvikarier till hemtjänst, särskilt boende, LSS och socialpsykiatri. Våra verksamheter finns runt om i Lysekil och arbetsuppgifterna är varierande så det finns alla möjligheter att hitta något som passar just dig.
Höjdpunkter med jobbet:
- Upplev glädje, utmaningar och många fina stunder
- Schyssta villkor och kollektivavtal
- Bygg ditt CV och få erfarenheter för livet Dina arbetsuppgifter
Vad innebär det att jobba som korttidsvikarie?
Du och dina kollegor är nyckelpersoner i nätverket kring brukarna. Dina arbetsuppgifter innebär bland annat av att
• ge brukarna omsorg, service och stöd utifrån deras individuella behov
• dokumentera i Combine
• genomföra delegerande hälso- och sjukvårdsinsatser från sjuksköterska.
Självklart har du ett gott och serviceinriktat bemötande i allt du gör, gentemot brukare, anhöriga, kollegor och andra samarbetspartners. För att du ska känna dig trygg och komma in i din roll på ett bra sätt får du en muntlig övergripande information samt introduktion på arbetsplatsen tillsammans med ordinarie personal som sätter dig in i arbetsuppgifterna.
Vill du veta mer om vilka verksamheter vi rekryterar till, följ länken här nedan. https://lysekil.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/jobba-som-timvikarie/vard-och-omsorg-samt-socialt-stodKvalifikationer
Alla är välkomna att söka, både du som har utbildning och erfarenhet från vård och omsorg, men också du som har ett genuint intresse för människor och är nyfiken på att pröva på att arbeta inom omsorgen.
Du som söker ska ha fyllt 18 år och bör ha lägst Svenska A på gymnasienivå eller motsvarande. Vi ser också gärna att du har god datorvana samt vana att hantera mobiltelefon, andra digitala verktyg och system.Anställningsvillkor
Rekryteringen kommer att ske utifrån verksamheternas behov av vikarier.
• Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Första steget i vår rekryteringsprocess är språktest.
• Referenstagning sker digitalt, efter genomförd intervju kommer du som går vidare att få uppge två referenser.
Ett krav för att kunna dokumentera i kommunens system är att du har/skaffar appen Freja för inloggning och signering
Inför din anställning behöver vi utdrag ur belastningsregistret. Det kan ta lång tid att få sitt utdrag varpå det är av vikt att beställa ditt utdrag i god tid. Använd länken nedan och beställ ditt utdraghttps://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/
Om du har några frågor gällande ansökan kontakta oss via mail: rekrytering@lysekil.se
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi arbetar aktivt med mångfald för att tillvarata de kvaliteter som sökande med olika bakgrund har.
Lysekils kommun är en rökfri arbetsplats.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/138". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lysekils kommun
(org.nr 212000-1389) Arbetsplats
Vård och Omsorg Kontakt
Linda Jacobsson 0523-613625 Jobbnummer
9552411