Korttidsvikarie inom vård- och omsorg Uddevalla kommun 2025/2026
Uddevalla Kommun / Undersköterskejobb / Uddevalla Visa alla undersköterskejobb i Uddevalla
2025-09-08
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uddevalla Kommun i Uddevalla
Vad erbjuder vi?
- Hos oss erbjuds du ett flexibelt arbete där vi skapar en trygg vardag för våra brukare genom god vård och omsorg.
• Du ges möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och aktivt bidra till att utveckla verksamheten.
- Du får arbeta med engagerade medarbetare som är stolta över sin arbetsplats.
- Du får värdefull arbetslivserfarenhet inför ditt framtida arbetsliv
- Sommarjobbet som ger möjlighet till ett arbete som räcker året om.
Vi söker redan nu timvikarier, perfekt för dig som vill börja jobba, utvecklas och tjäna extra pengar redan innan sommaren. Om du är intresserad av det så skriv det i ditt CV eller personliga brev.
Om jobbet
Drömmer du om att arbeta med äldre människor eller vill du jobba med personer i alla åldrar? Vi har något som passar alla.
Ett jobb hos oss innebär att du möter personer som är i behov av din hjälp, ditt stöd och ditt engagemang. Hur stödet kan se ut beror på personernas behov och önskemål. Det kan handla om att hjälpa till med personlig omvårdnad, hygien, inköp, tvätt, städning eller aktiviteter av olika slag. Oavsett var du jobbar så är ditt uppdrag att tillsammans med stöttande kollegor arbeta för att skapa fina dagar och en varm, trygg och glädjerik tillvaro för dem vi är till för.
Inom vilka områden kan du söka jobb?
Äldreomsorg
- Vård- och omsorgsboende
- Korttidsboende
- Hemtjänst
- Trygg hemgång (hemtjänst efter sjukhusvistelse) & dagverksamhet Myråsen/Svalan
Psykisk och/eller fysisk funktionsnedsättning
- Socialpsykiatri och missbruk
- Boende LSS
- Korttids för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar
- Daglig verksamhet LSS
- Personlig assistans
Läs mer om våra verksamheter som söker sommarvikarier här - https://www.uddevalla.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad-/lediga-jobb-i-uddevalla-kommun/uddevalla-kommun-som-arbetsgivare/sommarjobba-inom-vard-och-omsorg-i-uddevalla.html?vv_hit=true
Arbetstider som passar dig
Du har stor möjlighet att jobba upp till heltid! Eftersom verksamheterna är i gång dygnet runt, varje dag, finns det stor variation i arbetstider och schema. Vi erbjuder arbetspass förlagda på dag/kväll, helger och för vissa tjänster även natt. Varierande arbetstider ger möjligheter att kombinera jobb med roliga sommaraktiviteter.
Vem söker vi?
- Du har ett gott bemötande, vilja och förmåga att hjälpa andra och att kunna möta brukarens behov
- Du är flexibel och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter
- Du tar ansvar för din uppgift och lägger ner tid och engagemang i ditt arbete
För att du ska lyckas och trivas i ditt arbete som sommarvikarie behöver du ha ett intresse för att hjälpa andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i rekryteringsprocessen.Publiceringsdatum2025-09-08Kvalifikationer
- Du har fyllt 18 år.
- Godkänd språkbedömning
- Vi prioriterar sökande med godkänd eller pågående utbildning motsvarande omvårdnadsprogrammet, barn - och fritidsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Du har god datorvana och vana av att hantera mobiltelefon samt andra digitala verktyg och system.
- Inom vissa av våra verksamheter är B-körkort ett krav.
Vi ser det även som positivt ifall du har tidigare arbetserfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Hur ser vår rekryteringsprocess ut?
- Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden utifrån verksamheternas behov.
- Vi använder språkbedömning i vår rekryteringsprocess
- Du ska uppge referens till nuvarande eller senaste chef, handledare med namn, telefonnummer och mailadress. Har du ingen tidigare arbetserfarenhet? Lämna en av dina lärare på din gymnasieskola som referens.
- Du måste lämna utdrag ur belastningsregistret innan du kan påbörja en anställning.
Nu kan du få ditt utdrag från polisens belastningsregister som digital post om du har en digital brevlåda. Har du ingen digital brevlåda tänk då på att beställa det i god tid då det kan ta längre tid. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Du är välkommen med din ansökan!
För tjänster där legitimation/giltigt bevis från Socialstyrelsen på skyddad yrkestitel krävs ska detta lämnas in före anställning.
Språkbedömning genomförs för vissa yrkesgrupper innan anställning kan bli aktuell.
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd.
