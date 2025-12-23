Korttidsenheten söker undersköterskor på dag/kväll
2025-12-23
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!
Välkommen till Kungälvs kommuns korttidsenhet!
Vi har spännande nyheter! Korttidsenheten flyttar till vårt helt nya boende Ängegärde där vi erbjuder 20 moderna korttidsplatser - en plats för trygghet och utveckling.
Ängegärde är placerad i centrala Kungälv, vilket gör det smidigt att ta sig både kollektivt och med bil.
Hos oss är variation en del av vardagen - ingen dag är den andra lik! Om du gillar ett flexibelt arbete och att jobba i team, då är detta rätt plats för dig. Vi arbetar tvärprofessionellt och samarbetar nära med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Alla åldrar är välkomna, och vi arbetar mycket med palliativ vård - ett viktigt och meningsfullt uppdrag. Vi är stolta över vårt arbete för Kungälvs kommuns invånare och strävar alltid efter att utvecklas och hitta nya, innovativa arbetssätt. Vill du växa med oss? Vi söker nu fyra engagerade undersköterskor som vill bli en del av vårt fantastiska team!Dina arbetsuppgifter
- Personlig omvårdnad och vardagsstöd.
- Stimulering och aktiviteter. Du möter många nya människor och får bidra till en stimulerande vardag.
- Dokumentation och planering.
- Tvätt och larmhantering.
- Sjukvårdsuppgifter efter delegation från sjuksköterska.
- Hanterar både planerade och akuta insatser.
- Arbeta utifrån individuella genomförandeplaner.
Arbetstid: Dag, kväll och helg (2 helger per 4 veckor).
IT-stöd: Time Care Planering, Treserva m.fl.Kvalifikationer
- Utbildad undersköterska
- Uppvisa bevis om skyddad yrkestitel, alt. tjänstgöringsintyg som styrker att du var tillsvidareanställd med titeln undersköterska 1 juli 2023.
- Goda kunskaper i svenska språket, muntligt och skriftligt.
Meriterande:
- Tidigare arbetat på korttidsenhet inom äldreomsorg.
- Vidareutbildning inom demens, palliativ vård eller psykiatri.
- Erfarenhet av Treserva och/eller BPSD.
Vi söker dig som är
- Empatisk.
- Flexibel.
- Självgående.
- Ansvarsfull.
- Trygg i din yrkesroll.
Vi erbjuder dig:
- Ett flexibelt och självständigt yrke. Kan ge både planerade och akuta insatser.
- Du får använda och utveckla din förmåga att coacha, motivera och stötta människor mot ökad självständighet (t.ex. efter sjukhusvistelse).
- Varierande arbetsdagar - ingen dag är den andra lik.
- Möjlighet att påverka din arbetstid.
- Du arbetar i team med kollegor (sjuksköterskor, arbetsterapeuter etc.) för att skapa bästa möjliga förutsättningar för de boende.
Om du tidigare har varit anställd inom Kungälvs kommun kommer vi att kontakta dåvarande chef för att ta interna referenser som en del av vår rekryteringsprocess.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan! Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.
Varmt välkommen med din ansökan! Övrig information
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/654". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371) Arbetsplats
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd Kontakt
Felicia Holm 0303238690 Jobbnummer
9662254