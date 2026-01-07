Kort säsongsanställning på kyrkogårdarna i Luleå domkyrkoförsamling 2026
2026-01-07
Publiceringsdatum2026-01-07Beskrivning
Välkommen att söka sommarjobb på kyrkogårdarna i Luleå domkyrkoförsamling för sommarperioden 2026!
Luleå domkyrkoförsamling har ansvar för Innerstadens kyrkogård (mitt emot Region Norrbotten-huset), Örnäskyrkogården vid Hertsövägen och Domkyrkoplanens kyrkogård i centrala Luleå.
Som sommarjobbare kommer du i huvudsak att arbeta på Innerstadens kyrkogård eller Örnäskyrkogården. Under sommarperioden är vi cirka 45 anställda, varav 30 säsongsanställda som arbetar med olika längd på anställningen. Är du intresserad av att vårda våra gröna miljöer på kyrkogårdarna? Välkommen att söka jobb hos ossDina arbetsuppgifter
Skötsel och underhåll av kyrkogårdar, främst rensning av ogräs, skötsel av gravrabatter, vattning, häckklippning, gräsklippning, grästrimning, plantering av vår- och sommarblommor, lövblåsning/räfsning. Det är ett fritt och omväxlande arbete där du är en del av arbetslaget. Kvalifikationer
- Du trivs med att arbeta utomhus oavsett väder.
- Du har mycket god fysik då arbetsuppgifterna ofta är fysiskt krävande.
- Du är ansvarstagande, noggrann och serviceinriktad mot kollegor och besökande.
- Du kan arbeta både självständigt och i grupp.
- Du har B-körkort.
- Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Att arbeta på en kyrkogård där sörjande människor vistas förutsätter att du har ett ödmjukt och respektfullt förhållningssätt. Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi ser gärna att du har utbildning eller erfarenhet av arbete på kyrkogård, trädgård/park eller anläggning. Vi erbjuder frisk luft, vackra miljöer, möjlighet till friskvård samt arbetskläder. Anställningsvillkor
- Säsongsanställd trädgårdsarbetare, arbetsperiod med start i början av juni, 7-12 veckor (juni-augusti)
- Arbetstid 40/tim per vecka måndag till fredag kl. 07.00- 16.00
- Timlön enligt kollektivavtal Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/913". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå domkyrkoförsamling
(org.nr 252004-3486) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Anders Rosendahl anders.rosendahl@svenskakyrkan.se 0920-264927 Jobbnummer
9670294