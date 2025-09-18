Körsjungande och kulturfrossande kvinna i Täby
2025-09-18
Jag är en glad och positiv kvinna på 45 år som bor i en egen lägenhet vid Täby centrum.
Jag söker nu dig som vill jobba som min personliga assistent.
Min vecka varvas normalt med jobb, träning, körsång, konserter, teater, bio och allt som fyller livet med glädje. Mina kompisar som ofta kommer på besök och till fest, säger att jag är en riktig kulturfrossare.
Då jag har en grav synskada och är rullstolsburen använder jag mig av modern teknik med dator och andra olika typer av tekniska hjälpmedel, så det är bra om du är tekniskt lagd. Du skall även kunna behärska svenska i tal och skrift.
För att allt ska fungera för mig på bästa sätt behöver jag hjälp dygnet runt. Du får följa med till alla aktiviteter men måste också kunna sköta mitt hem och hushåll tillsammans med mig. Jag kan komma att vistas i mitt fritidshus på Öland och då vill jag gärna att du kan hänga med någon vecka.
Söker dig som kan arbeta som timanställd och hoppa in vid behov. Gärna dagtid och helg men eventuellt även natt.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9515843