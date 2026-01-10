Korp & Son söker Produktion-/Verkstadschef med IWS-kunskap
2026-01-10
Om Korp & Son Industri AB Korp & Son är ett välkänt familjeföretag i branschen och har funnits sedan 1962 här i Brastad.
Vi är en komplett tillverkare av Slamsugare, Högtrycksspolare och Kombibilar. Vi bygger fordonen från grunden och tillverkar större delen av komponenterna själva. Hos oss blir Du en del av ett familjärt företag med korta beslutsvägar, mycket kunniga kollegor och en trygg organisation med lång erfarenhet. Läs mer om företaget och våra produkter på www.korposon.se
Vi söker nu Produktion-/Verkstadschef med IWS-kunskap!
Om tjänsten Du kommer att arbeta med:Produktionsplanering och koordinering av tillverkningen. Skapa och planera tillverknings ordar för produktionen.Säkerställa ett effektivt produktionsflöde och följa upp mål och ledtider.Personalansvar och daglig ledning av teamet.Inköp av material, främst plåt och ämnen till tank-, detalj- och svarvavdelningen.
Du kommer att vara Svetsansvarig och tillse att behörigheter och utbildningar är uppdaterade. Tjänsten innefattar även Arbetsmiljöansvar för verkstaden.
Din erfarenhet Vi tror att Du har:
Erfarenhet av liknande roll inom tillverkningsindustrin.
God datorvana och kunskap av affärssystem, meriterande är erfarenhet i Monitor ERP.
Har ett aktivt ledarskap som skapar struktur, engagemang och trygghet.
Erfarenhet av svets, svetsmetoder och svetsstandarder.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift och innehar B-körkort.
Din personlighet
Vi ser att du har god samarbetsförmåga och ett stort engagemang i ditt arbete. Du är kommunikativ, strukturerad, initiativtagande och handlingskraftig.
Vi erbjuder Vi erbjuder Dig, en varierad och självständig roll med inflytande och utvecklingsmöjligheter. Stabila anställningsvillkor och kollektivavtal. Trevliga kollegor och en arbetsmiljö där vi hjälps åt. Möjligheter att vara en del av en verksamhet som har goda framtidsutsikter.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag!
För mer information Håkan Karlsson, telefon 0522-44 02 43
