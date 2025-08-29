Körledare i Uppsala sökes till en kör, på privat sångskola
2025-08-29
Körledare sökes till hösten 2025 i nystartad kör i UppsalaPubliceringsdatum2025-08-29Om tjänsten
Hej!
Vi kommer starta upp körer runt om i Sverige i höst, och söker glada och engagerade körledare för våra Musikalkörer. Är du intresserad av att leda en kör?
Våra körer är för alla, helt utan antagningsprov och riktar sig till vuxna som vill sjunga och vill dela sitt intresse med andra.
Låtar är redan förberedda med stämmor, inspelning, texter, noter m.m. vilket gör att du kan fokusera på att endast ta hand om medlemmarna på plats och slipper tänka på förberedelser.
Vem är du?
Du älskar att arbeta med människor och drivs av att få personer att våga mer och tro på sig själva. Du tror att sång kan vara vägen till välmående och stöttar gärna människor där de befinner sig i sin sångutveckling. Du tror på kraften i körsång och dess förmåga att sammansvetsa människor.
Vi tror att du alltid kommer med ett leende och vet att när du tar dig an eleverna är detta kanske deras bästa stund på hela veckan. Vi tror du har förståelse för att inte fastna på enstaka stämmor utan istället låta sångglädjen flöda i rummet.
Du har en utbildning som sångpedagog eller likvärdig.
Vilka är vi?
VocalLife har under 10 års tid lett olika typer av sångaktiviteter, främst i Lund men även i städer runt om, så som Malmö, Helsingborg m.f. och utökar nu runt om i Sverige. Vi älskar att ena människor kring sången.
Vi vet att när människor sjunger tillsammans skapar vi ett bättre och friskare samhälle som gynnar både den som sjunger och de runt omkring.
Dessutom med en mer och mer digital värld är platser som enar människor något av det viktigaste som finns.
Vi älskar att hjälpa människor växa genom sångens gemenskap.
Ersättning och framtid:
Vi ser gärna att du har företag och kan fakturera oss, men vi kan även skapa ett vikariat som utgår från timmar om det passar dig bättre.
Vill du leda flera körer i ditt närområde kan detta också vara en möjlighet.
Vi ser gärna att vårt samarbete är långsiktigt. Därför vill vi skapa möjlighet för dig som önskar, att så småningom ändra vårt avtal till en tillsvidaretjänst och då även lägga till sånglektioner, vokalensembler, gruppsång m.m. i ditt närområde om det är av intresse. Detta är något vi får diskutera utifrån dina önskningar och våra möjligheter och tillsammans och se vilka lösningar vi kan finna.
Kontakta oss om du är intresserad eller har frågor. Skicka CV och personligt brev till info@vocallife.se
och märk mailet med "UPPSALA körledare"
Ser fram emot att höra från dig!
OBS. Vi anlitar löpande och kan komma att anställa före slutdatum för jobbansökan.
Mvh
Ellen Sörensen, VD
Sökord: Sång, sånglärare, sångcoach, musik, musiklärare, körsång, körledare, Uppsala Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04
E-post: info@vocallife.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""UPPSALA Körledare ht25"". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare VocalLife AB
(org.nr 559145-7931) Arbetsplats
Vocallife AB Jobbnummer
9483405