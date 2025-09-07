Kör mot nya äventyr i Skellefteå Vi söker CE-chaufförer!

Tälje Entreprenad & Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Skellefteå
2025-09-07


Sug- och spolbilsförare (CE-chaufförer) sökes till Skellefteå
Vi på Tälje Entreprenad & Bemanning AB söker nu minst fyra CE-chaufförer för arbete som Sug- och spolbilsförare i Skellefteå med omnejd.

2025-09-07

Om tjänsten
Uppdraget är på cirka 2 månader, med möjlighet till förlängning. Sysselsättningsgraden är 75-100 %.
Enligt krav från Skellefteå kommun kommer samtliga fordon att bemannas av två chaufförer, vilket innebär att du alltid arbetar tillsammans med en kollega.
Arbetet innebär körning och hantering av sug- och spolbil, där noggrannhet, säkerhet och samarbete är viktiga delar av vardagen.

Kvalifikationer
CE-behörighet
YKB (Yrkeskompetensbevis)
Digitalt förarkort

Meriterande
Erfarenhet av liknande uppdrag, särskilt arbete med sug- och spolbil

Vi erbjuder
En trygg anställning under uppdragsperioden, med chans till förlängning
Arbete i team där samarbete och säkerhet står i fokus
Varierande och ansvarsfulla arbetsuppgifter
Kollektivavtal och schyssta villkor

Så ansöker du
Är du intresserad av att bli en del av vårt team som sug- och spolbilsförare? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.

Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
2
E-post: info@taljeeb.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CE chaufförer Skellefteå".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tälje Entreprenad & Bemanning AB (org.nr 559502-9108)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Pontus Andersson Haraldsson
info@taljeeb.se
0768917374

Jobbnummer
9496048

