Kör mot nya äventyr i Skellefteå Vi söker CE-chaufförer!
Tälje Entreprenad & Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Skellefteå Visa alla fordonsförarjobb i Skellefteå
2025-09-07
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tälje Entreprenad & Bemanning AB i Skellefteå
, Kiruna
, Södertälje
eller i hela Sverige
Sug- och spolbilsförare (CE-chaufförer) sökes till Skellefteå
Vi på Tälje Entreprenad & Bemanning AB söker nu minst fyra CE-chaufförer för arbete som Sug- och spolbilsförare i Skellefteå med omnejd.Publiceringsdatum2025-09-07Om tjänsten
Uppdraget är på cirka 2 månader, med möjlighet till förlängning. Sysselsättningsgraden är 75-100 %.
Enligt krav från Skellefteå kommun kommer samtliga fordon att bemannas av två chaufförer, vilket innebär att du alltid arbetar tillsammans med en kollega.
Arbetet innebär körning och hantering av sug- och spolbil, där noggrannhet, säkerhet och samarbete är viktiga delar av vardagen.Kvalifikationer
CE-behörighet
YKB (Yrkeskompetensbevis)
Digitalt förarkort
Meriterande
Erfarenhet av liknande uppdrag, särskilt arbete med sug- och spolbil
Vi erbjuder
En trygg anställning under uppdragsperioden, med chans till förlängning
Arbete i team där samarbete och säkerhet står i fokus
Varierande och ansvarsfulla arbetsuppgifter
Kollektivavtal och schyssta villkorSå ansöker du
Är du intresserad av att bli en del av vårt team som sug- och spolbilsförare? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
2
E-post: info@taljeeb.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CE chaufförer Skellefteå". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tälje Entreprenad & Bemanning AB
(org.nr 559502-9108) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Pontus Andersson Haraldsson info@taljeeb.se 0768917374 Jobbnummer
9496048