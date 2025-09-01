Kör för en renare framtid - vi söker slambilschaufför!
2025-09-01
, Lessebo
, Emmaboda
, Växjö
, Karlshamn
Är du en ansvarstagande och initiativrik person som trivs med ett fysiskt aktivt arbete? Då kan du vara rätt kandidat för tjänsten.
Vi söker en slambilschaufför med CE-behörighet. Tjänsten har utgångspunkt i Lessebo och du kommer att arbeta i Tingsryds kommun och Lessebo Kommun med slaminsamling.
Södra Smålands avfall och miljö erbjuder resurseffektiva och kretsloppsanpassade lösningar åt privatpersoner och verksamheter för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser.
SSAM lyckas genom att ha engagerade medarbetare och att man alltid utgår från kundens behov genom att samverka med andra. SSAM värdegrund och värdeord är framåtanda, glädje, respekt, framåtanda, hållbarhet, tillsammansPubliceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Som slambilschaufför kommer du att:
• Ansvara för insamling och transport av slam i ditt tilldelade område.
• Utföra daglig tillsyn och vård av fordon, påbyggnad och utrustning.
• Ha daglig kontakt med kunder och representera företaget med ett professionellt bemötande.
• Planera och utföra dina arbetsuppgifter självständigt samt rapportera avvikelser.
Det här är en möjlighet att bli en del av en arbetsplats där frihet under ansvar och ömsesidig respekt står i centrum. Du kommer att arbeta tillsammans med engagerade kollegor som värdesätter glädje och samarbete i vardagen.
Arbetstider
Vardagar kl. 07-16 med utgångspunkt från Lessebo
Tjänsten inleds med en provanställning på sex månader med en möjlighet till en tillsvidare anställning.
DETTA SÖKER VI
För att trivas och lyckas i rollen behöver du:
• CE-körkort och giltigt YKB
• Erfarenhet av att köra lastbil, gärna på mindre vägar.
• God fysisk förmåga och ett intresse för att arbeta utomhus.
• Datorvana, då fordonet är utrustat med system som GPS och mobilhantering.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Som person är du lösningsorienterad, ansvarstagande och inte rädd för att ta egna initiativ. Du har lätt för att samarbeta med kollegor och kan hantera både fordon och kundkontakter med trygghet och respekt.Övrig information
Vi är ett rekryteringsföretag som hjälper SSAM i denna rekrytering. Vi rekryterar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag! Observera att alkohol- och drogtest ingår i rekryteringsprocessen.
Har du några frågor? Vänligen kontakta vaxjo@studentconsulting.com
.
Varmt välkommen med din ansökan!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com
