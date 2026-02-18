Kopiera - Undersköterska sökes till privat mottagning i Borås omgående!
Dedicare Sverige AB (publ) / Undersköterskejobb / Lund Visa alla undersköterskejobb i Lund
2026-02-18
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dedicare Sverige AB (publ) i Lund
, Staffanstorp
, Malmö
, Eslöv
, Vellinge
eller i hela Sverige
Vi söker nu en undersköterska till vår privata kund i Borås där du kommer att arbeta på en vårdcentral och primärt med provtagning. Uppdraget passar dig som trivs med patientnära arbete och har erfarenhet för provtagnings verksamhet inom primärvården. Behovet är omgående och sträcker sig minst maj ut. Man behöver kunna arbeta Måndag - Fredag dagtid. Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
I rollen som undersköterska på provtagningen kommer du bland annat att arbeta med:
Provtagning (blodprov, urinprov m.m.)
Registrering, hantering och förberedelse av prover
Patientkontakt i samband med provtagning
Administrativa uppgifter kopplade till laboratoriet
Samarbete med läkare, sjuksköterskor och övrig vårdpersonalKvalifikationer
Utbildad undersköterska
Erfarenhet av arbete av provtagning och labb
God datorvana av AsynjaVisph och Analytix
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Noggrann och strukturerad
Serviceinriktad och professionell i patientbemötande
Självständig men trivs även med teamarbete
Ansvarstagande och flexibel
Vi erbjuder
Vi tror att välmående människor gör ett bättre arbete, därför erbjuder vi alla våra konsulter följande:
Kollektivavtal, tjänstepension, semesterersättning och friskvårdsbidrag
Möjlighet att välja mellan veckolön och månadslön
Du får en lön som är synonym med dina prestationer
Du får spännande uppdrag som matchar ditt intresse och din kompetens
Du får personlig och nära kontakt med din konsultchef
Du får möjlighet att medverka på träffar och utbildningar som Dedicare anordnar för anställda konsulterSå ansöker du
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss. Ansök genom att klicka på knappen "Skicka ansökan".På vår hemsida www.dedicare.se/nurse
presenterar vi alla våra lediga uppdrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dedicare Sverige AB
(org.nr 556583-9742) Arbetsplats
Dedicare Sverige AB (publ) Kontakt
Ted Nykvist ted.nykvist@dedicare.se Jobbnummer
9750601