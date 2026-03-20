Kopiera - Teknisk säljare till Böttcher Nordic

Teknisk säljare till Böttcher Nordic
2026-03-20
Vill du arbeta i ett internationellt företag med över 300 års historia, där långsiktiga relationer, kvalitet och tekniskt kunnande står i centrum? Böttcher är en global aktör med stark lokal närvaro och söker nu en resande säljare som vill vara med och utveckla affären mot industrin.
Rekryteringsprocessen hanteras av OnePartnerGroup på uppdrag av Böttcher och leder till en direktanställning hos företaget.
Din roll hos Böttcher
Som säljare hos Böttcher arbetar du med försäljning av företagets produkter och lösningar mot industrin. Erbjudandet omfattar till stor del elastomerbeklädda valsar så som gummi, polyurethan, silikon osv. men också tvättvätskor och tryckpresskemi, och produkterna används inom flera olika branscher såsom grafisk industri, stål-, trä- och textilindustri m.m. Du ansvarar för ett eget distrikt där du arbetar både med befintliga kunder och nykundsbearbetning. Distriktet består av en mix av aktiva kunder, tidigare kunder och nya potentiella kunder, där uppgiften är att utveckla affärer och bygga långsiktiga relationer.
I rollen ingår att:
Ansvara för försäljning inom ditt distrikt
Utveckla affären hos befintliga kunder
Identifiera och etablera nya kundrelationer
Arbeta nära kunder inom bland annat grafisk produktion, industriföretag, maskinbyggare och underhållsorganisationer
Vara en teknisk rådgivare till kunder kring Böttchers produkter och lösningar
Planera och strukturera ditt säljarbete
Tjänsten är flexibel vad gäller placeringsort och du kan utgå från valfri ort i Sverige, med fördel från Gävle och söderut.
Vem är du?
Stor vikt läggs vid personlighet och Böttcher söker dig som är nyfiken, läraktig och trivs i en roll där du bygger långsiktiga relationer.
Du är självdriven och strukturerad, samtidigt som du uppskattar att vara en del av ett team där man hjälps åt och delar kunskap. Du har en god arbetsmoral och tycker om att arbeta nära kunder och verksamheter inom industrin.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av teknisk försäljning eller arbete inom industrin
Goda kunskaper i svenska och engelska
God vana av Excel och Word
Meriterande:
Erfarenhet av valsar eller närliggande teknik
Bakgrund från den grafiska industrin
Kunskaper i tyska eller finska
Om Böttcher
Böttcher är ett marknadsledande och innovativt företag med över 300 års historia. Sedan 1725 har företaget utvecklat och tillverkat valsar, tryckkemi och tekniska lösningar för industrin.
Företaget har sina rötter i den grafiska industrin men är idag även verksamt inom flera andra industrisegment. Genom nära samarbete med kunder och ett starkt fokus på teknisk utveckling skapar Böttcher lösningar anpassade efter olika produktionsmiljöer.
Böttcher har egen forskning och utveckling, produktion i egna anläggningar runt om i världen samt en global försäljningsorganisation. I Sverige har Böttcher cirka 30 medarbetare och produktion i Sunne.
Din ansökan
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Hanna Åstrand på hanna.astrand@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Jönköping AB
(org.nr 556676-6589), https://boettcher-systems.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Böttcher Nordic AB Kontakt
Hanna Åstrand hanna.astrand@onepartnergroup.se Jobbnummer
9808882