Kopiera - Sjuksköterska sökes till hemsjukvården i Stockholm !

2026-02-06
Nu söker vi sjuksköterskor till uppdrag inom hemsjukvården omgående i Stockholm. Publiceringsdatum2026-02-06Kvalifikationer
Sjuksköterska med minst 2 års yrkeserfarenhet.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift.
Erfarenhet av arbete inom äldreomsorgenDina personliga egenskaper
God samarbetsförmåga med övriga arbetskamrater och yrkeskategorier. Personlig mognad med intresse och förmåga att möta patienter och anhöriga i svåra situationer. Förmåga att prioritera, delegera samt arbetsleda arbetskamrater i teamet. Flexibel och vilja att verka för verksamhetens behov. Van att arbeta med varierande arbetsuppgifter i varierande tempo.
Vi erbjuder
Vi tror att välmående människor gör ett bättre arbete, därför erbjuder vi alla våra konsulter följande:Kollektivavtal, tjänstepension, semesterersättning och friskvårdsbidrag
Möjlighet att välja mellan veckolön och månadslön
Du får en lön som är synonym med dina prestationer
Du får spännande uppdrag som matchar ditt intresse och din kompetens
Du får personlig och nära kontakt med din konsultchef
Du får möjlighet att medverka på träffar och utbildningar som Dedicare anordnar för anställda konsulterSå ansöker du
På vår hemsida www.dedicare.se/nurse
presenterar vi alla våra lediga uppdrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Egzona Delija egzona.delija@dedicare.se
