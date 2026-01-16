Kopiera - Servicetekniker till KG Knutsson i Sollentuna
2026-01-16
Vill du arbeta i en toppmodern verkstad hos en stark aktör, med teknik i världsklass, moderna verktyg och fokus på utveckling samt välmående? Då är rollen som servicetekniker hos KGK något för dig!
ZF Friedrichshafen AG, med bas i Tyskland, är en global teknikledare som utvecklar och tillverkar drivline- och chassikomponenter i världsklass. Deras produkter används i allt från person- och lastbilar till bussar, tåg, fartyg samt helikoptrar, och sortimentet omfattar bland annat växellådor, axlar, kopplingar och stötdämpare.
På KGK:s ZF-avdelning i Sollentuna väntar en toppmodern verkstad, där du får arbeta med världsledande teknik, kunniga kollegor och spännande uppdrag. Oavsett om du har erfarenhet från personbil, tunga fordon, marin, entreprenadmaskiner eller truckar, kan detta vara din chans att utvecklas vidare.
Din roll hos oss
Som servicetekniker blir du en del av ett starkt team där du får fördjupa dig i avancerad teknik och utvecklas i ditt hantverk. Här får du arbeta med diagnostik, reparation, renovering och provkörning av växellådor, axlar och andra drivlinekomponenter inom ZF:s produktprogram.
Arbetsuppgifterna är både praktiska och tekniska och omfattar bland annat att:
Arbeta med uppdrag i vår toppmoderna verkstad i Sollentuna, och vid behov även ute hos kund.
Hantera drivlinor till allt från bussar, lastbilar och entreprenadmaskiner till spårbundna fordon och fartyg.
Bidra med teknisk support både internt och externt.
Hos oss får du den perfekta mixen av praktiskt skruvande, teknisk problemlösning och möjlighet att utveckla din kompetens tillsammans med kollegor som gärna delar med sig av sin erfarenhet.
Vem är du?
Vi tror att du kan komma från olika håll i fordonsvärlden. Kanske är du en erfaren tekniker som vill ta nästa steg, eller en junior som vill växa in i rollen och utvecklas med oss. Viktigast för oss är din nyfikenhet, din vilja att lösa problem och ditt intresse för teknik.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet från tekniskt arbete med fordon, maskiner eller drivlineteknik (personbil, tunga fordon, marin, entreprenad eller truck. Du väljer ingång!).
Intresse för felsökning och för att förstå hur system hänger ihop.
Kunskap inom mekanik och gärna hydraulik eller elektronik.
Goda kunskaper i svenska och engelska.
B-körkort.
Har du dessutom erfarenhet av fordonselektronik, svets eller svarv är det ett extra plus - men inget krav.
Vi erbjuder dig
Vi vet att kompetenta tekniker förtjänar en arbetsplats som satsar på både utveckling och trivsel. Hos oss får du:
En toppmodern verkstad med den senaste utrustningen.
Kontinuerlig utbildning och möjlighet att utvecklas, oavsett erfarenhetsnivå.
Spännande teknik från världsledande ZF.
Ett öppet, hjälpsamt och engagerat team.
Starka förmåner och tillgång till gym i huset.
En arbetsmiljö med god ergonomi och fokus på långsiktigt välmående.
I denna rekrytering samarbetar vi med Starfinder. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Susanna Haglund på 076 221 67 07. Vi intervjuar löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
