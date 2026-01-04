Kopiera - Säljare till KGK I Autoexperten Norra Stockholm
KGK | Autoexpertens står inför en långsiktig satsning på den tunga sidan - lastvagn, buss och maskin. Det här är ett naturligt steg i företagets utveckling, där målet är att bygga upp en stark, kundnära och effektiv struktur för den tunga fordonsmarknaden. Satsningen omfattar etableringen av regionala distributionscenter runt om i landet - från Malmö till Hudiksvall - alla förberedda för att hantera de tyngre produktflödena med rätt utrustning, reservdelar samt anpassade lager och utbildade lokala team. Nu söker vi en Säljare med inriktning mot tunga sidan i Norra Stockholm.
Fokus ligger inte på att växa snabbast, utan på att bygga rätt från början. Med korta beslutsvägar, hög tillgänglighet och flera dagliga leveranser ska KGK | Autoexpertens vara den mest tillförlitliga partnern för verkstäder och transportföretag inom det tunga segmentet.
Om rollen
Som Säljare KGK | Autoexperten får du en nyckelroll i etableringen av den tunga sidan på din ort. Du ansvarar för att säkerställa rätt sortiment, lagerflöde och kundlösningar, samtidigt som du bygger upp affären lokalt tillsammans med ett dedikerat team. Rollen kombinerar operativt ansvar med kundnära arbete och passar dig som vill vara en del av något som växer, med stora möjligheter att påverka.
Du samarbetar med platschef och säljare lokalt och ingår i det nationella teamet för Tunga sidan, som stöttas av centrala funktioner inom produkt, varuflöde, marknad och försäljning. Du arbetar nära kunder och verkstäder, ger teknisk rådgivning och kundsupport, hanterar beställningar och orderflöden samt bidrar aktivt till att bygga upp sortiment och lokala kundrelationer.
Rollen innebär också att planera och delta i kundbesök, verkstadsträffar och utbildningar tillsammans med kollegor från det centrala teamet. Du arbetar strukturerat enligt KGK | Autoexpertens Way of Selling och uppdaterar ditt arbete löpande i CRM-systemet Salesforce.
Om dig
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har flera års erfarenhet - gärna minst fem - från fordonseftermarknaden, där du arbetat inom grossist- eller verkstadsledet. Erfarenhet från lastvagns-, buss- eller maskinområdet är särskilt meriterande. Du har god datorvana och erfarenhet av affärs- eller CRM-system, samt ett tekniskt kunnande. Det är en fördel om du har förståelse för tunga fordon som Volvo, Scania eller Mercedes. Du har dessutom B-körkort och goda kunskaper i både svenska och engelska.
Som person har du ett genuint intresse för teknik, kundrelationer och att skapa struktur och effektivitet i vardagen. Du är affärsmässig, lösningsorienterad samt strukturerad, och trivs med att arbeta nära både kunder och kollegor. Du tar initiativ, bygger förtroende och bidrar med tydlighet, engagemang och närvaro.
Varför KGK | Autoexpertens?
Det här är en unik möjlighet att få vara med från start i en ambitiös satsning där förutsättningarna är väl förberedda, men där du fortfarande har stort utrymme att påverka. Du blir en del av ett starkt team med korta beslutsvägar och en kultur som präglas av engagemang, kvalitet och långsiktighet.
Hos oss på familjeägda KGK | Autoexpertens kombinerar vi tradition och innovation. Vi är stolta över vår historia men har blicken riktad framåt, mot nya möjligheter, nya marknader och en ännu starkare kundupplevelse. Våra värderingar är tydliga: kunnig, pålitlig och öppen. Det genomsyrar allt vi gör, från samarbetet med våra kunder till hur vi stöttar varandra internt.Publiceringsdatum2026-01-04Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar KGK | Autoexpertens med Starfinder AB. Frågor om tjänsten och processen besvaras av Malin Dunder, 076-777 67 62, eller Susanna Haglund, 076-221 67 07. Intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan!
KGK | Autoexpertens
Vår vision är att föra människor framåt. Med våra produkter, tjänster och lösningar bidrar vi till att hela den svenska fordonsbranschen rullar, från personbilar till de tyngsta transporterna på vägarna. Genom att stötta verkstäder, återförsäljare och transportföretag i deras vardag hjälper vi både människor och verksamheter att ta nästa steg.
Genom vårt partnerskap med Laitis har vi stärkt både vårt erbjudande och vår närvaro inom den tunga sidan. Med nya regionala distributionscenter, specialiserade team och ett växande sortiment för lastvagn, buss och maskin tar vi nu nästa steg mot att bli den självklara helhetsleverantören för hela transportsektorn. Samtidigt fortsätter vi att driva utvecklingen mot en mer hållbar framtid - med satsningar på fossilfri mobilitet via vårt dotterbolag Carsmart och initiativ som bidrar till en cirkulär ekonomi i branschen.
Vi är ett familjeägt företag med cirka 1 300 medarbetare och verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med våra kunder skapar vi en trygg, effektiv och framtidsinriktad fordonsbransch - där vi med stolthet står för kunskap, kvalitet och pålitlighet i varje leverans.
