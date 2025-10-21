Kopiera - Pumpbilschaufför? Bli vår nästa stjärna!
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Vi söker nu en pumpbilschaufför till ett väletablerat transportföretag som har över 30 års erfarenhet i branschen. Företaget är specialiserat på transportlösningar för golvavjämning och är känt för sin pålitlighet, höga kvalitet och sitt engagemang. Basen finns i Västerås och fordonsparken är både modern och miljövänlig.
Om rollen
Som pumpbilschaufför ansvarar du för transporter till byggarbetsplatser runt om i Sverige. Du blandar och hanterar avjämningsmassa på plats, och är en viktig del av byggprocessen. Arbetet kräver både teknisk förståelse och ett intresse för att jobba självständigt.
Du kommer att vara ute på vägarna stora delar av veckan och det förekommer övernattningar - mellan noll till fyra nätter beroende på uppdrag. All nödvändig utbildning ges internt, så tidigare erfarenhet av just pumpning är inget krav.
Vi söker dig som
Har CE-körkort och giltigt YKB
Har några års erfarenhet av att köra lastbil (meriterande)
Är ansvarstagande, noggrann och trivs med att arbeta självständigt
Är flexibel och kan vara borta från hemmet några nätter i veckan
Har lätt för att samarbeta och gillar att bidra till ett bra arbetsklimat
Du får
Ett fritt och varierande arbete med stort ansvar
Ett sammansvetsat team med nära samarbete
En trygg arbetsgivare med moderna fordon och goda rutiner
Konkurrenskraftig lön och förmåner
Friskvårdsbidrag och fokus på balans mellan arbete och fritid
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
