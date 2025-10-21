Kopiera - Pumpbilschaufför? Bli vår nästa stjärna!

2025-10-21


Vi söker nu en pumpbilschaufför till ett väletablerat transportföretag som har över 30 års erfarenhet i branschen. Företaget är specialiserat på transportlösningar för golvavjämning och är känt för sin pålitlighet, höga kvalitet och sitt engagemang. Basen finns i Västerås och fordonsparken är både modern och miljövänlig.

Om rollen

Som pumpbilschaufför ansvarar du för transporter till byggarbetsplatser runt om i Sverige. Du blandar och hanterar avjämningsmassa på plats, och är en viktig del av byggprocessen. Arbetet kräver både teknisk förståelse och ett intresse för att jobba självständigt.

Du kommer att vara ute på vägarna stora delar av veckan och det förekommer övernattningar - mellan noll till fyra nätter beroende på uppdrag. All nödvändig utbildning ges internt, så tidigare erfarenhet av just pumpning är inget krav.

Vi söker dig som

Har CE-körkort och giltigt YKB

Har några års erfarenhet av att köra lastbil (meriterande)

Är ansvarstagande, noggrann och trivs med att arbeta självständigt

Är flexibel och kan vara borta från hemmet några nätter i veckan

Har lätt för att samarbeta och gillar att bidra till ett bra arbetsklimat

Du får

Ett fritt och varierande arbete med stort ansvar

Ett sammansvetsat team med nära samarbete

En trygg arbetsgivare med moderna fordon och goda rutiner

Konkurrenskraftig lön och förmåner

Friskvårdsbidrag och fokus på balans mellan arbete och fritid

Vi ser fram emot din ansökan!

Sista dag att ansöka är 2025-11-30
