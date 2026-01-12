Kopiera - Lärarvikarie på gymnasiet i Stockholm vårterminen 2026
TellusAcademy Vikariepoolen AB / Gymnasielärarjobb / Stockholm Visa alla gymnasielärarjobb i Stockholm
2026-01-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TellusAcademy Vikariepoolen AB i Stockholm
, Ekerö
, Norrtälje
, Nacka
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill arbeta som lärarvikarie på gymnasiet i Stockholm. Vi har både kortare och längre vikariat och matchar dem mot dina önskemål och kompetens. Hos oss styr du själv vilka dagar och tider du har möjlighet att arbeta, det gör det enkelt att kombinera arbetet hos oss med till exempel studier eller ett deltidsarbete.
Som vikarie ersätter du ordinarie lärare för längre eller kortare period. Du förbereder och håller lektioner efter lärarens planering eller din egen samt bidrar till en trygg och meningsfull dag för eleverna. Du behöver vara van att leda en klass, ha viljan och förmågan att arbeta tillsammans med andra vuxna i team, kunna sätta dig in i olika skolors rutiner och hantera situationer som kan uppstå i klassrummet.Publiceringsdatum2026-01-12Kvalifikationer
Erfarenhet av att undervisa i gymnasieskolanGymnasieutbildning. Eftergymnasial utbildning inom pedagogik är meriterande.Goda referenser
För att ansökan ska behandlas behöver cv och personligt brev laddas upp.
För att arbeta i skola och förskola krävs ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregister avseende arbete i skola och förskola. Mer information finns på www.polisen.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare TellusAcademy Vikariepoolen AB
(org.nr 556826-1381) Kontakt
Magdalena Tengroth ansokan@vikariepoolen.se Jobbnummer
9679437