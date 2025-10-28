Kopiera - Kundtjänstmedarbetare till Tullverket
2025-10-28
För Tullverkets räkning söker vi nu medarbetare till Tullsvar i Göteborg. Vill du vara med och bidra till att Sverige får rätt tullar och avgifter, och samtidigt hjälpa privatpersoner och företag att navigera i regelverket för in- och utförsel av varor?
Nu söker vi dig som brinner för service och kommunikation till Tullsvar - Tullverkets kundtjänst.
Om Tullsvar
Tullsvar är en central del av Tullverkets kommunikationsavdelning och fungerar som en myndighetsgemensam funktion. Vi ger information, råd och vägledning via telefon och e-post till både privatpersoner och företag. Vårt arbete stödjer hela myndigheten - från att säkerställa korrekta tull- och avgiftsinbetalningar till att kontrollera att gällande regler följs.
Om Rollen
Vi står inför en spännande utvecklingsresa där vi arbetar mer målgruppsinriktat och integrerar våra svar och vår rådgivning över flera kanaler som telefon, e-post, webb och sociala medier med hjälp av moderna IT-stöd och digitala kommunikationslösningar.Som medarbetare hos oss kommer du att:
Ge råd och vägledning till privatpersoner (initialt huvudfokus)
Besvara frågor från privatpersoner och företag via telefon och e-post
Bidra till att utveckla arbetssätt och service i digitala kanaler
Om dig
Vi tror att du som trivs här är stresstålig och trygg. Du har erfarenhet av att hantera många samtal i följd och samtidigt ge ett professionellt och trevligt bemötande. Även när situationen är pressad eller kunden är upprörd behåller du lugnet och känner dig säker i att hantera ärenden, även om du inte har svaret direkt. Du kommunicerar tydligt och enkelt, kan förklara saker på ett sätt som är lätt att förstå både i tal och skrift, och anpassar dig efter mottagarens behov och kunskapsnivå. Du strävar efter att vara korrekt och kundfokuserad i din kommunikation. Du tar ansvar och är noggrann, håller tider, följer upp dina ärenden och ser till att de blir klara i tid. Du är mån om ditt eget lärande och bidrar aktivt till gruppens utveckling och gemensamma mål.
Skallkrav:
Fullständig 3-årig gymnasieutbildning
Erfarenhet av tull- eller speditionsarbete
Minst 2 års erfarenhet av arbete i kundnära verksamhet, exempelvis kundservice
Erfarenhet av service och tjänster i digitala kanaler
Mycket goda skriftliga och muntliga kunskaper i svenska och engelska
Tillgänglig för start 15 oktober 2025
Vi erbjuder
Utbildning i tullkunskap av Tullverket
Kontorsarbetstider
En arbetsplats med fokus på utveckling och samarbete
Bra att veta
Placering: GöteborgAnställningsform: Konsultuppdrag på heltid via OnePartnerGroupStartdatum: 7/1 2026 Arbetstider: mån-fre kontorstider
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
