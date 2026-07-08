Kopiera - Kickstarta din IT-resa - Servicedesk i Östersund

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Eccera Professionals AB / Supportteknikerjobb / Östersund Visa alla supportteknikerjobb i Östersund
2026-07-08
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Vi är specialister på bemanning och konsulttjänster inom IT och teknik – från lovande talanger och konsulter med bred kompetens till erfarna specialister med djup expertis.
För dig som kandidat innebär vi en trygg partner som erbjuder spännande uppdrag, personlig utveckling och nära kontakt med våra rådgivare. Vi ser till att du får rätt uppdrag för din kompetens och dina ambitioner – alltid med människan i centrum.
För våra kunder betyder det att vi är en pålitlig leverantör som snabbt kan matcha rätt kompetens med rätt behov. Utöver vår egen starka konsultorganisation har vi även ett utökat partnernätverk, vilket gör att vi kan erbjuda ännu större flexibilitet och bredd i leveransen.
Samarbete och kvalitet präglar allt vi gör, och våra kärnvärden sammanfattas i vårt löfte: Empowering the Nordics through people.
Eccera har 300 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Vår kund i Östersund söker flera IT-supporttekniker till deras servicedesk. Du blir en del av ett härligt team där ni tillsammans arbetar för att leverera service i världsklass.
Denna annons gäller för ett återkommande behov, vilket innebär att vi kontinuerligt söker kompetenta medarbetare för rollen som IT-supporttekniker.
Intervjuer sker löpande.
Plats: Östersund (vi kan hjälpa till med bostad)
Omfattning: 100%
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Som IT-supporttekniker kommer du att arbeta i första linjens support med att hjälpa användare via telefon och/eller mail med IT-relaterade problem.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat, men är inte låsta till:
• Hantera användarkonton i Active Directory
• Administrera tjänster i Microsoft 365
• Felsöka problem i Windowsmiljö
• Supportera kundspecifika applikationer
• Ta emot samt registrera ärenden i ett ärendehanteringssystem
Din profil och kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har god teknisk förståelse
• Trivs med att hjälpa andra och strävar efter att ge en god kundupplevelse
• Är strukturerad och har lätt för att organisera ditt arbete, även i högt tempoKvalifikationer
• Gymnasial utbildning inom IT
• Kännedom om tekniska verktyg/system
• Har ett genuint intresse för teknik och att ge support
• Svenska och engelska flytande – i både tal och skrift
Meriterande
• Körkort
Bakgrundskontroll
För denna tjänst genomförs en bakgrundskontroll innan anställning. Det innebär att vi gör en UC-kontroll samt begär ett utdrag ur belastningsregistret, som behöver vara utan anmärkning.
Lön: Ingångslön från 21 000 kr/mån, med möjlighet till justering utifrån kollektivavtal och relevant erfarenhet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://www.eccera.com/
831 61 ÖSTERSUND Kontakt
Talent Acquisition Specialist
Elise Haglund elise.haglund@eccera.com +46733571793 Jobbnummer
9996421