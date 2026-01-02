Kopiera - Grundskollärare i franska åk 6-9
Lärare i franska årskurs 6 - 9
Vi söker för kunds räkning en lärare i franska på deltid i årskurserna 6 - 9 från och med 2026-01-07 till och med 2026-06-17.
Om dig
Vi söker i första hand en legitimerad lärare med behörighet att undervisa i franska, alternativt har du mycket goda ämneskunskaper och erfarenhet av att planera och genomföra undervisning i franska på högstadiet under minst ett läsår.
Vi på vikariepoolen finns tillgängliga under hela uppdragstiden och det är enkelt att komma i kontakt med oss. Vikariepoolen är en trygg arbetsgivare och som anställd hos oss får du kollektivavtal, tjänstepension (ITP) och försäkring. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen och arbetar kvalitetssäkrat.
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
