Kopia Av Vårdhuset I Malmö Söker En Specialist I Allmänmedicin
Prima Vård Sverige AB / Läkarjobb / Malmö Visa alla läkarjobb i Malmö
2025-11-10
Kompetens, empati och engagemang - det är våra värdeord på Vårdhuset i Malmö.
För oss är de mer än bara ord på papper - de är en del av vårt dagliga arbete och genomsyrar allt vi gör. Med dem i fokus strävar vi mot vår vision: Bättre vård för alla!
Vi är den lilla kliniken med det stora hjärtat beläget i centrala Malmö. Hos oss kommer du till en engagerad personalgrupp på ca 25 medarbetare som tillsammans bidrar till en trivsam och familjär arbetsplats.
Vill du bli en del av vårt team? Då ser vi fram emot att lära känna dig!Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
Som specialist i allmänmedicin på vår mottagning får du en varierad och meningsfull roll där du utreder och behandlar patienter, både vid planerade och akuta besök. För oss är det viktigt att arbetar strukturerat och med ett tydligt fokus på våra patienter. Du kommer att arbeta nära alla professioner på mottagningen och ha en nyckelroll i vårt kontinuerliga förbättrings- och utvecklingsarbete.
Vem söker vi?
- Vi söker dig som är utbildad specialist i allmänmedicin och som har erfarenhet av arbete inom primärvården.
- Du är trygg i din yrkesroll och har förmågan att se verksamheten ur ett helhetsperspektiv med både patienten och mottagningen i fokus.
- Du behöver ha en god kommunikationsförmåga i syfte att skapa goda relationer med patienter såväl som kollegor.
- Som person är du lyhörd för våra patienters behov och ditt bemötande är professionellt och ödmjukt.
Vad erbjuder vi?
- Vi är en väl fungerande vårdcentral med läkarmottagning, sjuksköterske-/distriktssköterskemottagning. Sjuksköterskor/distriktssköterskor ansvarar för specialistmottagningar inom Astma/KOL, Diabetes och Blodtrycksmottagning. Vår läkargrupp innefattar 3 fast anställda distriktsläkare och tre ST-läkare som är placerade på vårdcentralen. Verksamheten innefattar även en Fysioterapi, Naprapat, Arbetsterapeut, Dietist och Psykologmottagning. Vårdcentralen har även ett nära samarbete med Mama Mia Barnavårdcentral och Barnmorskemottagning som ligger i samma byggnad. Vi bemannar BVC med läkare och barnspecialist.
- Vi erbjuder goda villkor och förmåner
- Vi finns i trevliga lokaler i centrala Malmö
- Mottagningen har ca 8000 listade patienter
Vi tycker det är viktigt att arbeta hälsofrämjande och tar emot patienter i olika åldrar. Vi känner ett stort ansvar för det samhälle vi lever i och vill medverka till ett bättre, tryggare och friskare liv.
På Vårdcentralen Vårdhuset är vi stolta över vårt arbete och bland annat det goda resultatet på området patientnöjdhet, vilket framkommit flera gånger i nationella mätningar.
Vi är ett gäng som har nära till skratt och uppskattar att ha kul på jobbet! Vi träffas och äter frukost varje dag tillsammans och anordnar gemensamma aktiviteter med jämna mellanrum. Att skapa en positiv, trygg och trevlig arbetsmiljö är viktigt för oss. Tillsammans skapar vi en högkvalitativ modern vård som formas av ett personligt engagemang och god service.
Läs mer om oss på verksamheten på Primavard.se/Vårdhuset Malmö
Anställning och ansökan
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka gärna in din ansökan redan idag. Stor vikt i denna rekrytering kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Nyfiken på att höra mer om oss? Hör då av dig till Verksamhetschef Jenny Primorac på jenny.primorac@primavard.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Mottagning
Vårdhuset Malmö City är en av Sveriges modernare vårdcentraler. Vi har inga stelbenta regler och begränsningar utan satsar på anpassning till dig och dina behov. Nyckeln till detta är personal med bred och djup kompetens. Personalgruppen består av 25 personer och totalt är det ca 8600 listade patienter på vårdcentralen. Personalen består av allmänläkare, ST-läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, KBT-terapeut, psykolog, arbetsterapeut, dietist, medicinsk sekreterare samt receptionist.Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/339". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699) Arbetsplats
Vårdhuset Malmö Kontakt
Jenny Primorac 0708187831 Jobbnummer
9598020