Kopia Av Socialsekreterare Inom Ekonomiskt Bistånd Till Mottag Vuxen
Botkyrka kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb
2025-12-23
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Socialförvaltningen ger stöd till Botkyrkaborna och ansvarar för myndighetsutövning, i första hand enligt socialtjänstlagen. Stödet är både för individ och närstående. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för barn, unga och vuxna i behov av stöd enligt sociallagstiftningen. Vi är ungefär 500 medarbetare som med styrkebaserade arbetssätt ger stöd till Botkyrkaborna på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.
Läs mer om socialförvaltningen här: https://www.botkyrka.se/dinbastaarbetsplats
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en vikarierande socialsekreterare till Mottag Vuxen med inriktning mot ekonomiskt bistånd.
Här möter du medborgare från 18 år och uppåt som befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation och behöver stöd för att komma vidare mot självförsörjning. I rollen gör du tidiga bedömningar, ger samhällsvägledning och säkerställer att medborgare får rätt stöd redan från start. Du arbetar i en generalistroll där du möter ett brett spektrum av frågor och behov, ofta under kortare ärendeperioder innan ärendet avslutas eller remitteras vidare.
Vikariatet sträcker sig till och med 31 augusti 2026.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
- utreda rätten till ekonomiskt bistånd och fatta beslut enligt socialtjänstlagen
- genomföra kommuntillhörighetsutredningar
- hantera akuta ansökningar om ekonomiskt bistånd och placeringar
- ge individuellt anpassad rådgivning och stöd som motiverar till förändring
- samverka med andra enheter inom socialtjänsten och externa aktörer som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och andra myndigheter.
På Mottag Vuxen handläggs ärenden under en avgränsad period, där fokus ligger på tidiga och förebyggande insatser. Vi är en viktig första kontaktpunkt i individens stödprocess och arbetar nära andra samhällsaktörer för att säkerställa rätt stöd i rätt tid.
Enheten har ett brett uppdrag. Utöver myndighetsutövning arbetar vi aktivt med tidiga och förebyggande insatser. I och med omställningen till en ny socialtjänstlag ges vi ännu bättre möjligheter att arbeta uppsökande och förebyggande, i nära samverkan med samhällets övriga aktörer. Genom våra informationsinsatser i lokalsamhället bidrar vi till att synliggöra socialtjänstens stöd och tidigt fånga upp medborgare i behov av hjälp.
Vi erbjuder dig
Hos oss på Mottag Vuxen möts du av en engagerad och stöttande arbetsgrupp med hög kompetens och ett starkt fokus på samarbete. Vi är socialsekreterare, administratörer, förste socialsekreterare och två enhetschefer som tillsammans driver arbetet framåt. Enheten är uppdelad i två grupper, en med inriktning mot ekonomiskt bistånd och en med inriktning mot beroende, psykisk ohälsa och kriminalitet. Vi samverkar tätt då många ärenden berör flera områden, vilket skapar en lärande miljö där vi delar erfarenheter och stöttar varandra i det dagliga arbetet.
Som ny hos oss får du en trygg start genom en strukturerad introduktion och en mentor som följer dig under den första tiden. Vi erbjuder handledning och kontinuerlig kompetensutveckling, bland annat genom satsningen på generaliserbarhet som ger möjlighet att bredda din kompetens och arbeta inom båda enhetens områden. Du ges inflytande i utvecklingsarbetet, har möjlighet att arbeta delvis på distans och får en arbetsmiljö där engagemang och respekt är grunden för både trivsel och kvalitet.
Du som söker till oss
Vi söker dig som har socionomexamen alternativt har du akademisk examen inom beteendevetenskap som inkluderar kurser i socialrätt.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Erfarenhet av handläggning enligt socialtjänstlagen och offentlighets- och sekretesslagen.
- Erfarenhet av socialt arbete.
- Erfarenhet av mottagningsarbete eller arbete vid utredningsenheten inom ekonomiskt bistånd.
- Erfarenhet av arbete enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.
- Erfarenhet av att tillämpa hälso- och sjukvårdslagen samt lagen om mottagande av asylsökande i myndighetsutövning.
- Erfarenhet av att samverka med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
- Erfarenhet av att arbeta med verksamhetssystem och andra digitala verktyg.
Som samarbetsorienterad använder du din förmåga att arbeta nära både kollegor och externa aktörer. Det är avgörande för att kunna samordna insatser tillsammans med exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och hälso- och sjukvården, där samarbete ofta är en förutsättning för att individen ska få rätt stöd. Din strukturerade arbetsstil gör att du kan hålla ordning på flera parallella ärenden. Det säkerställer att ansökningar och akuta bedömningar handläggs korrekt och i tid, även i situationer som kräver snabba beslut.
Som analytisk förmår du att väga samman information från olika källor, identifiera risker och behov samt fatta välgrundade beslut. Detta är centralt när du utreder rätten till ekonomiskt bistånd och fattar beslut som får direkt betydelse för individens vardag. Din stabilitet gör att du kan behålla lugnet och agera professionellt i mötet med människor i utsatta situationer. Det skapar trygghet både för medborgaren och för samverkansparter när ärenden är akuta eller känslomässigt krävande.
För tjänster på Socialförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
