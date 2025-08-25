Kopia Av Enhetschef Till Norrtälje Östra Hemtjänst | Tiohundra
Vill du vara med och leda i ett nytt skede där vi bygger framtidens organisation tillsammans? Som enhetschef på Norrtälje östra hemtjänst har du en nyckelroll i det dagliga arbetet - nära både medarbetare och kunder.
Tjänsten är till stor del operativ där du leder, planerar och följer upp verksamheten med fokus på kvalitet, bemanning och kundnöjdhet. Vi söker en närvarande chef som är trygg i vardagen, tar snabba beslut och samtidigt driver utveckling inom digitalisering och förbättringsarbete. Välkommen med din ansökan!
Som enhetschef för Norrtälje östra hemtjänst har du helhetsansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi för cirka 50 medarbetare. Du kommer vara chef för omsorgspersonal och sjuksköterskor. Du arbetar både strategiskt och operativt för att uppnå uppsatta mål och budget genom effektiv resursplanering. Som enhetschef ansvarar du för personal på två geografiska platser, Norrtälje och Rimbo, vilket kräver flexibilitet och närvaro på båda platserna.
Du leder rekrytering och bemanning, samt ansvarar för introduktion och handledning av nya medarbetare. Du är en närvarande ledare som skapar goda förutsättningar för samarbete mellan sjuksköterskor, omsorgspersonal och samordnare. Du har även stöd från en samordnare som du jobbar nära och andra centrala funktioner så som HR-strateg och löneenheten.
I rollen ingår också rapportering till myndigheter och internt samarbete med avtalsansvarig och beställare på KSON. Du arbetar aktivt för förändringsarbete och digitalisering, och har god kompetens i digitala system som används inom hemtjänst. Du har god erfarenhet av både strategiskt och operativt arbete inom hemtjänst och har förmåga att leda och utveckla verksamheten framåt.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Strategiskt och operativt ansvar för hemtjänst.
Budgetansvar och uppföljning av måluppfyllnad genom resursplanering.
Verksamhets-, personal- och arbetsmiljöansvar.
Rekrytering, bemanning samt introduktion och handledning av nya medarbetare.
Närvarande ledarskap med fysiskt deltagande i verksamheten.
Samverkan och nära samarbete med enhetskollegor och andra avdelningar för ett enhetligt arbetssätt och god teamkänsla.
Rapportering till myndigheter samt internt i organisationen.
Kommunikation och samarbete med avtalsansvarig och beställare på KSON.
Förändringsarbete och digitalisering.
Om vårt erbjudande:
Hos oss får du som enhetschef ett stimulerande och omväxlande arbete med nära stöd från både ledningsgruppen och verksamhetschef. Vi erbjuder internutbildningar i flera steg för att stärka dig i ditt ledarskap. Här arbetar du nära ditt team och skapar engagemang och goda resultat tillsammans. Möjlighet till distansarbete finns utifrån verksamhetens behov.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr via Epassi för år 2025. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Vara legitimerad sjuksköterska.
Erfarenhet av samordnar roll, biträdande eller liknande ledaruppdrag.
God kunskap kring lagstiftning inom området SOL och HSL.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
God dator- och systemvana.
Det är meriterande om du också har:
Lett verksamheter i förändring och/eller har erfarenhet från hemtjänst.
Som enhetschef är du en drivande och coachande ledare som tar aktivt ansvar för att leda och utveckla hemtjänstverksamheten. Du skapar engagemang och delaktighet i ditt team, och ser till att verksamheten når sina gemensamma mål. Du är strukturerad, flexibel och har förmågan att motivera och inspirera andra att bidra till ett framgångsrikt och effektivt arbete.
Du är lösningsorienterad och kreativ i ditt ledarskap, vilket gör att du kontinuerligt utvecklar och förbättrar verksamheten. Du har en stark samarbetsförmåga och trivs i en miljö där respekt, tydlig kommunikation och kulturell medvetenhet är viktiga för att skapa en god arbetsmiljö och högkvalitativ vård.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Hemtjänst och Hemsjukvård, en del av Tiohundra, erbjuder individanpassad vård och omsorg till personer som behöver stöd i sitt hem. Vårt mål är att ge kunderna en trygg och självständig vardag genom högkvalitativ hemtjänst och hemsjukvård.
Vårt team av engagerade medarbetare arbetar nära kunder och anhöriga för att säkerställa god vård och omsorg. Vi erbjuder både sjukvårdsinsatser och stöd med vardagliga sysslor. Vårat gemensamt mål är att leverera vård och omsorg som sätter kunden i fokus.
Du kan lyssna på ett poddavsnitt om oss här!
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Vi har semesteruppehåll till och med den 11 augusti och har därför inte möjlighet att besvara frågor under denna period.
