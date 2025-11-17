Kopia av Bli en del av vårt team som Assistanskoordinator! (Södra Stockholm
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB
2025-11-17
Är du en person med erfarenhet från arbetet som personlig assistent och en passion för arbetsledning och alla människors rätt till självbestämmande? Då kan du vara den vi letar efter på JAG Personlig assistans!
Vi på JAG Personlig Assistans växer och söker därför nu en till stjärna för den mångsidiga rollen som assistanskoordinator i Södra Stockholm. Du kommer att arbetsleda några av våra uppdragsgivares assistanser, där varje dag är unik och fylld med möjligheter att göra verklig skillnad i deras liv. Rollen kräver flexibilitet och en stark problemlösningsförmåga. För att trivas i rollen bör du vara en social person som drivs av att skapa och bibehålla goda relationer.
Just nu har vi tre koordinatorgrupper runt om i landet som arbetar tätt tillsammans och kommer att vara dina närmaste kollegor. I rollen ingår att du ibland är du på plats i assistanserna och arbetar som personlig assistent, håller personalmöten och möter uppdragsgivare. Resor är en naturlig del av rollen, och vi ser det som en fördel om du gillar den flexibilitet och variation som det medför. Dessutom ingår det att ha ansvar för vår jourtelefon några gånger i månaden, vilket innebär att du behöver kunna vara tillgänglig på telefon utanför vår kontorstid.
Dina ansvarsområden inkluderar:
- Arbetsledning och handledning av personliga assistenter
- Schemaläggning och bemanningsansvar
- Regelbundna möten, utvecklingssamtal och lönesamtal
- Kvalitetskontroll och introduktion av nya assistenter
- Rekrytering av personliga assistenter
- Till viss del arbete som personlig assistent
Vi söker dig som:
- Har tidigare erfarenhet av schemaläggning och bemanning
- Har tidigare erfarenhet av arbetsledning och/eller rekrytering inom personlig assistans
- Är självständig, flexibel och lösningsorienterad
- Kommunicerar flytande på svenska och gärna har kunskaper i fler språk
- Är en positiv lagspelare med god samarbetsförmåga
- Planerar långsiktigt och tar ansvar för ditt arbete
Vi erbjuder:
- Ett meningsfullt och utvecklande arbete i en värderingsstyrd organisation som drivs utan vinstintresse.
- Pendlingsvänlig arbetsplats mitt i centrala Stockholm.
- En inkluderande och stödjande arbetskultur med härliga kollegor
- Kontinuerlig kompetensutveckling och möjlighet till distansarbete upp till 50%
Ansök redan idag och bli en del av vårt inspirerande team!
Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning". Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi därutöver alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Din arbetsgivare blir JAG Personlig assistans. Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag.
Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Många assistansanvändare i JAG är engagerade i Riksföreningen JAG.
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Vi finns i hela Sverige och har dotterbolag i Norge och Finland.
De vanligaste svaren från våra anställda på frågan Vad är det bästa med jobbet som personlig assistent? är:
- Att göra skillnad för en annan människa
- Variationen, friheten och glädjen
Välkommen du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9608980