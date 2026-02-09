Kopia Av Barnskötarvikarier Till Stockholms Stads Skolors Vikariepool
2026-02-09
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Arbetsplatsbeskrivning
Vill du bidra till en trygg och inspirerande skolmiljö för våra elever i skolan? Har du en gymnasieexamen? Är du utbildad eller studerande barnskötare och/eller har erfarenhet av att arbeta med grundskoleelever? Då kan du söka till Stockholms stads skolors vikariepool.
Din anställning knyts till bemanningsenheten vid utbildningsförvaltningen i Stockholms stad som ansvarar för bemanning och drift av Stockholms stads skolors vikariepool. Som barnskötarvikarie har du en tidsbegränsad anställning med möjlighet att arbeta inom våra kommunala skolor. Du är inte garanterad arbete, det styrs av skolornas behov av vikarie samt av hur mycket du kan arbeta.
Ditt nya arbete
Som barnskötarvikarie kommer du främst att arbeta med elever i fritidsverksamhet, förskoleklass och årskurs 1-6, men det finns även möjlighet för arbete i stadens förskolor. Observera att vi inte söker barnskötarvikarier som enbart är intresserade av arbete i förskolor.
Arbetet är varierande, utvecklande och kräver ansvar. Du bidrar till att skapa en trygg, meningsfull och stimulerande miljö för eleverna. En stor del av arbetet innebär att stötta elevgruppen i klassrumsundervisning och i aktiviteter både inomhus och utomhus. Du är en viktig del av det pedagogiska teamet och samarbetar nära med lärarna, som har det övergripande ansvaret för undervisningen. I rollen kan du även komma att arbeta med elever som är i behov av särskilt stöd.
Vilka skolor och verksamheter du kan arbeta i avgörs av din utbildning, erfarenhet och dina färdigheter. I samråd med dig matchar Bemanningsenheten dina kompetenser med skolornas behov. Arbetet är flexibelt - du styr själv vilka dagar och tider du är tillgänglig via ett webbaserat bokningssystem. Innan du börjar arbeta får du genomgå en digital introduktion som förbereder dig för uppdrag ute på skolorna.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
fullständig gymnasieexamen, komvuxexamen eller motsvarande utländsk examen validerad av UHR
erfarenhet av arbete i barn- eller elevgrupp
god förmåga att kommunicera tydligt på svenska, både muntligt och skriftligt
Meriterande om du har:
barnskötarutbildning
erfarenhet av arbete inom grundskolan
erfarenhet av arbete med barn/elever i behov av särskilt stöd
Vi söker dig som är trygg i att hantera grupper av elever. Du tar initiativ, är aktiv i arbetet med elever och bemöter dem med lyhördhet. Med god förmåga lyssnar, kommunicerar och löser du konflikter på ett konstruktivt vis. Vi ställer höga krav på din flexibilitet och samarbetsförmåga då du ofta byter arbetsplats och kollegor. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter men bibehåller lugn och fokuserar på rätt saker i stressfulla situationer.Publiceringsdatum2026-02-09Övrig information
Vi besvarar alla ansökningar och kommer att kontakta dig efter urval via mejl.
För att få arbeta inom våra skolor måste du ha ett utdrag från Polisens belastningsregister mot skolverksamhet. Vid nyanställning önskar vi att belastningsregistret är utfärdat inom de senaste tre månaderna.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/614". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Pk-avd, Bemanningsenheten Kontakt
Hanna Löwberg hanna.lowberg@edu.stockholm.se Jobbnummer
