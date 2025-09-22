Koordinerande underrättelseledare till Underrättelseenheten
2025-09-22
Arbetsplatsbeskrivning
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi söker nu koordinerande underrättelseledare med placering i Solna, Västberga och Kungsholmen.
Underrättelseenheten i region Stockholm ansvarar för underrättelseverksamheten i regionen. Vid enheten bedrivs underrättelseverksamhet i syfte att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet. Uppdraget innefattar i huvudsak att inhämta, bearbeta, analysera samt delge information som ska utgöra underlag för beslut om operativa åtgärder. Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Som koordinerande underrättelseledare samordnar du det övergripande operativa arbetet vid en geografisk/regional underrättelsesektion. Vidare är du med och stödjer underrättelseledda åtgärder och insatser rörande allvarlig och organiserad brottslighet. I rollen kommer du ha till uppgift att samordna och fördela arbetet på olika nivåer, där stort fokus ligger på att ta fram underrättelseprodukter och beslutsunderlag för chefer och olika beslutsfattare. Verksamheten bedrivs i både strategisk, operativ och taktisk tidsskala.
Vanliga arbetsuppgifter, utöver vad som nämnt ovan är
• Representera underrättelseenheten i externa operativa möten.
• Hålla samman den interna lägesbilden.
• Samverkan internt inom underrättelseenheten i Stockholm men även med motsvarande enheter i andra regioner, samt externt med andra myndigheters underrättelseverksamheter.
• Koordinera information internt inom underrättelseenheten samt samverka med polisområden och övriga enheter i regionen.
• Representera underrättelseenheten på ledningsplats vid olika typer av insatser.
Funktionen är en arbetsledande funktion, dock utan något personalansvar. Du kommer t.ex. leda olika operativa möten i enlighet med polisens ledningssystem, men det kan också innebära att du representerar underrättelsefunktionen i en stab.
Observera att denna rekrytering avser Solna, Västberga och Kungsholmen. Du är välkommen att lämna önskemål om placering i din ansökan, men det är verksamhetens behov som kommer styra en eventuell placering. Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Svensk polisexamen eller en akademisk utbildning inom exempelvis kriminologi eller juridik, eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Erfarenhet av brottsbekämpande arbete mot grov organiserad brottslighet.
• Goda och framförallt breda IT-kunskaper som arbetsgivaren bedömer relevant i sammanhanget.
• Erfarenhet av arbetsledning som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Körkort B.
Tjänsten kräver ett svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av underrättelsearbete vid svensk myndighet som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Goda kunskaper inom svenska och engelska i så väl tal som skrift.
• Erfarenhet av stabsarbete.
• Erfarenhet av samordning.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs i en föränderlig miljö och engageras av utveckling. Arbetsuppgifterna ställer stora krav på din samarbetsförmåga. Du har en god kommunikativ färdighet, som innebär att du är lyhörd likväl som tydlig gentemot din omgivning. Du ska ha en väl utvecklad förmåga att samverka med kollegor inom myndigheten, men även gentemot externa samarbetspartners och myndigheter. Tjänsten ställer höga krav på din förmåga att skapa och upprätthålla goda yrkesmässiga relationer. Du har förmåga att arbeta självständigt och under eget ansvar. För att lyckas och trivas i rollen behöver du också ha förmågan att kunna leda och driva andra för att nå förväntade mål. Vidare har du ett högt säkerhetsmedvetande och besitter en hög grad av yrkesmässig integritet.
Då rollen kräver en hög tillgänglighet kan arbete utanför kontorstid förekomma.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Kontakt
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef:
Henrik Rann, Sektionschef Underrättelseenheten, 0733-31 5786, henrik.rann@polisen.se
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult:
Matilda Ahnfeldt, 0763164199, matilda.ahnfeldt@polisen.se
Fackliga företrädare
SACO, Polisförbundet, Fackförbundet ST, SEKO Polisen.
Kontaktperson Polisförbundet Förbundsområde Kamraterna: Björn Wiberg tfn 010-5633690.
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader
Anställningsbenämning: Handläggare/Polisinspektör
Arbetsort: Kungsholmen, Västberga eller Solna
Arbetstid: Veckoplanerat arbetstid 5:2
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: UnderrättelseledareÖvrig information
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten - Norrmalm - Agnega Jobbnummer
9519007