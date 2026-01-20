Koordinerande underrättelseledare till Underrättelseenheten
2026-01-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Järfälla
, Sollentuna
, Södertälje
Arbetsplatsbeskrivning
Är du redo för en större uppgift? Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi söker nu koordinerande underrättelseledare med placering på Kungsholmen.
Underrättelseenheten i region Stockholm ansvarar för underrättelseverksamheten i regionen. Vid enheten bedrivs underrättelseverksamhet i syfte att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet. Uppdraget innefattar i huvudsak att inhämta, bearbeta, analysera samt delge information som ska utgöra underlag för beslut om operativa åtgärder. Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Som koordinerande underrättelseledare samordnar du det övergripande operativa arbetet vid underrättelsesektion City/Gotland. Vidare är du med och stödjer underrättelseledda åtgärder och insatser rörande allvarlig och organiserad brottslighet. I rollen kommer du ha till uppgift att samordna och fördela arbetet på olika nivåer, där stort fokus ligger på att ta fram underrättelseprodukter och beslutsunderlag för chefer och olika beslutsfattare. Verksamheten bedrivs i både strategisk, operativ och taktisk tidsskala.
Vanliga arbetsuppgifter, utöver vad som nämnt ovan är
Representera underrättelseenheten i externa operativa möten.
Hålla samman den interna lägesbilden.
Samverkan internt inom underrättelseenheten i Stockholm men även med motsvarande enheter i andra regioner, samt externt med andra myndigheters underrättelseverksamheter.
Koordinera information internt inom underrättelseenheten samt samverka med polisområden och övriga enheter i regionen.
Representera underrättelseenheten på ledningsplats vid olika typer av insatser.
Funktionen är en arbetsledande funktion, dock utan något personalansvar. Du kommer t.ex. leda olika operativa möten i enlighet med polisens ledningssystem, men det kommer också innebära att du representerar underrättelsefunktionen i en stab.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Svensk polisexamen eller en akademisk utbildning inom exempelvis kriminologi eller juridik, eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
Goda kunskaper inom svenska och engelska i så väl tal som skrift.
Erfarenhet av brottsbekämpande arbete mot grov organiserad brottslighet.
Goda och framförallt breda IT-kunskaper som arbetsgivaren bedömer relevant i sammanhanget.
Erfarenhet av arbetsledning som arbetsgivaren bedömer relevant.
B-körkort.
Svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av underrättelsearbete vid svensk myndighet som arbetsgivaren bedömer relevant.
Erfarenhet av stabsarbete.
Erfarenhet av samordning.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs i en föränderlig miljö och engageras av utveckling. Arbetsuppgifterna ställer stora krav på din samarbetsförmåga. Du har en god kommunikativ färdighet, som innebär att du är lyhörd likväl som tydlig gentemot din omgivning. Du ska ha en väl utvecklad förmåga att samverka med kollegor inom myndigheten, men även gentemot externa samarbetspartners och myndigheter. Tjänsten ställer höga krav på din förmåga att skapa och upprätthålla goda yrkesmässiga relationer. Du har förmåga att arbeta självständigt och under eget ansvar. För att lyckas och trivas i rollen behöver du också ha förmågan att kunna leda och driva andra för att nå förväntade mål. Vidare har du ett högt säkerhetsmedvetande och besitter en hög grad av yrkesmässig integritet.
Då rollen kräver en hög tillgänglighet kan arbete utanför kontorstid förekomma.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Fackliga företrädare
SACO, Fackförbundet ST, SEKO Polisen mås via 114 14
Polisförbundet, Björn Wiberg, 010-5633690
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader Anställningsbenämning: Handläggare/Polisinspektör
Arbetsort: Stockholm, Kungsholmen
Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid 5:2, verksamhets anpassade arbetstider
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Underrättelseledare
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna i ditt ansökningsmejl. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Frågorna finner du på annonsen på Polismyndighetenshemsida.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Välkommen med din ansökan i form av CV och svar på urvalsfrågor via e-post till jobb.stockholm@polisen.se
senast den 04/02/2026. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A036.933/2026 i mailets ärendemening.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering
och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Läs mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Polismyndigheten
Polismyndigheten erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Kontakt
Rekryterande chef
Jana De Geer jana.de-geer@polisen.se Jobbnummer
9695534