Koordinerande sjuksköterska till Nationell högspecialiserad vård, Sundsvall
2026-05-06
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Västernorrland är en av fem regioner i landet som, på uppdrag av Socialstyrelsen, bedriver nationell högspecialiserad vård (NHV) vid allvarliga ätstörningar. Vi på Nationell högspecialiserad vård på Region Västernorrland erbjuder en högintensiv behandling för personer över 18 år, baserad på mångåriga erfarenhet från ätstörningsvården. NHV har ett nära samarbete med övriga verksamheter inom länsverksamhet psykiatri i Västernorrlands län. Nu söker vi en sjuksköterska till teamet! Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Som koordinerande sjuksköterska dagtid är du en aktiv del av behandlingsteamet där du kombinerar kliniskt arbete med uppdraget att vara den trygga länken i vårdkedjan mellan sluten- och öppenvård samt externa vårdgivare.
Du deltar i ett team som erbjuder ätstörningsbehandling till individer som lider av allvarliga ätstörningar. Behandlingen är mångfacetterad och dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Upprätta vårdplanering samt uppföljning tillsammans med teamet
Verka som huvudhandledare för våra sjuksköterskestudenter
Vara närvarande i den dagliga vården och tar ett naturligt ansvar för att följa upp och stödja kollegorna i att de gemensamma målen nås, så att patienten alltid får en trygg och sammanhållen vårdkedja.
Du kommer även att utföra:
Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter så som somatiska bedömningar samt läkemedelsadministrering
Stöd vid matsituationer till patient
Dialog med patient och anhöriga om vård
Kunskapsutveckling är viktigt i verksamheten. Både internutbildning och samarbete med andra NHV enheter för utbildning kommer att ske. Parallellt kommer regelbunden handledning att ges. Möjligheter till förkovring och vidareutbildning finns liksom till forskning.
KvalifikationerVi söker dig somÄr legitimerad sjuksköterska
Har minst 3 års arbetslivserfarenhet som sjuksköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om duHar en vidareutbildning inom psykiatri
Har arbetslivserfarenhet inom psykiatrin
Har erfarenhet av att handleda studenter
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperSjälvgående
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Personlig mognad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen. Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14:2026:058". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se
Storgatan 1 (visa karta
)
871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Länssjukvård Psykiatri och Habilitering Kontakt
Rekryterande chef
Elenor Idh elenor.idh@rvn.se +4660182029 Jobbnummer
9894435