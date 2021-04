Koordinator till stort företag i Malmö! - Framtiden i Sverige AB - Supportteknikerjobb i Malmö

Framtiden i Sverige AB / Supportteknikerjobb / Malmö2021-04-02Vi söker nu dig som gillar struktur, koordinering och planering. Trivs du i en ansvarsfull roll och drivs av problemlösning?Här får du chansen att ingå i ett spännande team i ett av företagets största elnätsprojekt som sträcker sig över hela Sverige. Ansök idag för att säkra din plats i vårt urval!2021-04-02I rollen som Koordinator kommer du arbeta i ett stort elnätsprojekt på ett företag med huvudkontor i Malmö. Projektet sträcker sig över hela Sverige där arbetet innebär byte av nya smarta elmätare.Som Koordinator kommer du ansvara över ett team av tekniker och montörer som arbetar ute på fält. Du planerar och koordinerar så att fältpersonalen utför sitt arbete på rätt och ett effektivt sätt.Det kan vara att planera rutter, se till så att rätt utrustning finns med, tidsbokning och ombokning samt se till att lösa de problem som dyker upp. Detta så att arbetet för fältpersonal enkelt kan flyta på.Tjänsten innefattar bland annat:Planera och koordinera fältpersonalArbeta på ett kostnadseffektivt sättVara behjälplig via telefon och mejlVår kund är en av nordens ledande leverantörer av tekniska konsulttjänster, entreprenader och service inom energisektorn. Med rikstäckande organisation och lokala kännedom tar de ansvar och levererar högklassiga tjänster och lösningar till energiproducenter, - distributörer och - användare. Idag är de ca 1000 medarbetare i Sverige, med huvudkontor i Malmö.De erbjuder en arbetsplats med stora utvecklings- och utbildningsmöjligheter. Attraktiva medarbetarförmåner, stimulerande arbetsmiljö och ett arbete med frihet under ansvar är också något som du kommer få som inköpare hos vår kund.Här kommer du ingå i ett nytt team som tillsammans kommer vara med och driva ett av företagets största projekt för att utveckla Sverige mot en smartare och mer hållbar framtid!Mer information om företaget kommer på eventuellt intervjutillfälle.Den viktigaste delen hos dig som Koordinator är din koordinering-, och planeringsförmåga samt att vara en flitig "multitasker" med många bollar i luften.För att lyckas i rollen som Koordinator ser vi att du är kommunikativ, strukturerad och gillar problemlösning. Du ska trivas med att arbeta i team och drivs av att skapa goda samarbeten samt förmåga att se möjligheter.God datorvanaKörkort BSvenska och engelska i tal och skriftRelevant bakgrund till exempel administrativt arbete.Meriterande:Erfarenhet från industrinErfarenhet av liknande rollStart enligt överenskommelseUrval sker löpande och uppdraget kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag löpt ut. Välkommen med din ansökan redan idag!Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.För denna tjänst kommer du vara anställd av oss på Framtiden och arbeta som konsult hos ett av våra kundföretag.Sista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671190