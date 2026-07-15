Koordinator till Skola som Arena, Socialförvaltningen Hisingen
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2026-07-15
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-15Beskrivning
Tjänst som koordinator för skola som arena på Lundbyskolan. Tjänsten är ett vikariat på 6 månader med möjlighet till förlängning. Skola som Arena syftar till att skapa god start i livet och goda uppväxtvillkor för barn och unga och är en del av det gemensamma arbetet som Göteborg Stads förvaltningar och bolag arbetar med för att skapa en jämlik stad. Arbetet verkar för att skapa trygga mötesplatser där barn och vuxna tillsammans med andra aktörer från offentlig, näringsliv och idéburen sektor stärker varje barns rätt till goda uppväxtvillkor. Skolorna blir ett nav i området dit boende kan komma för att delta olika kostnadsfria aktiviteter före eller efter skoltid. Målet är att utjämna barns uppväxtvillkor genom att fler barn och unga ska ha fullföljda studier, ta del av kultur och fritidsaktiviteter, känna sig trygga i sin skola och sitt närområde samt ha viktiga vuxna som stärker deras uppväxtvillkor.Dina arbetsuppgifter
Som koordinator kommer dina uppgifter vara att koordinera samverkan och att vara drivande i att möjliggöra initiativ och aktiviteter på skolan som arena. Du utvecklar och tar initiativ till samarbete med föreningsliv och andra aktörer.
Du kommer även ha administrativa uppgifter som uppföljning, redovisningar och statistik. Huvuduppgifterna är att initiera, stödja och introducera aktörer på Skola som arena. Du ska delta i och utveckla områdesarbete som t.ex. föräldradialoger samt andra sammanhang som rör trygghetsarbetet i området. I din roll kommer du att bidra och delta i nätverk i staden kring skola som arena både på Hisingsnivå och stadenivå.
Kvalifikationer
Du ska ha en högskoleexamen inom socialt arbete, folkhälsovetenskap, kultur, beteende- eller samhällsvetenskapligt område, eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det är meriterande om du har utbildning i processledning eller medskapande metoder.
Du har bred erfarenhet inom samhällsinriktat socialt arbete, områdesarbete, arbete inom civilsamhället och/eller skola med barn och unga. Du har erfarenhet av att självständigt leda processer i samverkan mellan olika aktörer, offentliga och i civilsamhället. Du arbetar medskapande och tar tillvara olika perspektiv och mångas engagemang och du har ett intresse för att lyssna och göra barn delaktiga. Det är meriterande om du har erfarenhet av samarbete med föreningar, arbete inom skola och att möta personer från olika kulturer. Det är även meriterande om du kan fler språk som t.ex. turkiska, arabiska eller somaliska eller har erfarenheter från att verka i Biskopsgården.
Vi söker dig som trivs i samarbetet med andra och har förmåga att skapa goda relationer och bygga nätverk med flera olika aktörer. Du gillar att arbeta med områdesarbete, är bekväm i sociala kontaktytor såväl informella som formella. Genom att visa intresse för andra hittar du möjligheter till relevanta samarbeten. Tjänsten bygger på hög grad av självledarskap.
Vi tror att du är flexibel, du kan fånga tillfällen och prioritera om och ser möjligheter utanför planen. Du är duktig på att skapa relationer med barn och vuxna från civilsamhället såväl som andra professionella. Vi ser att du kan jobba självständigt och samarbeta med andra och du är strukturerad i ditt arbete och kan omsätta idéer till planer samt följa upp dem.Övrig information
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs StadOm företaget
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Socialförvaltningen Hisingen Kontakt
Milyon Tekle-Haile, SACO-rådet milyon.tekle.haile@socialhisingen.goteborg.se Jobbnummer
10002978