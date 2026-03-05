Koordinator till kategoriområdet Kläder & Skor
ICA Sverige AB (Göteborg) / Kulturjobb / Göteborg
2026-03-05
Det här är ditt blivande uppdrag
Vi söker en Koordinator till kategoriområdet Kläder & Skor inom Sortiment och Inköp Special.
I rollen som koordinator ansvarar du för att planera, samordna och stödja kategorin med administrativa arbetsuppgifter som är kopplade till det löpande arbetet inom kategoriorganisationen.
Du ansvarar för artikel- och produktinformation samt berikning av artiklar i våra interna system. Vidare omfattar rollen administrativa uppgifter inom sortiment och inköp, såsom fakturering av marknadsföringsbidrag, hantering av kundreklamationer samt beställning och hantering av fotoprover inför fotografering. Rollen inkluderar även administrativa uppgifter relaterade till onlineförsäljning.
I det dagliga arbetet samarbetar du nära kategorichef, inköpschef och närliggande funktioner såsom kampanj, butik och försäljning. Du har även externa kontaktytor, bland annat genom dialoger med leverantörer.
Vem är du?
Vi söker en person som är positiv, drivande och nyfiken på att utveckla sina kunskaper.
Du trivs i en organisation i förändring och har förmåga att hantera perioder med hög arbetsbelastning.
För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av arbete med sortiment och inköp inom detaljhandeln, gärna med bakgrund inom konfektion. Du har goda PC-kunskaper och erfarenhet av att arbeta i Oracle-baserade sortimentsverktyg är meriterande.
Eftersom tjänsten är administrativ och innebär samarbete med flera olika funktioner, är det viktigt att du är strukturerad, har god förmåga att prioritera och är van att fatta självständiga beslut. Du arbetar analytiskt och resultatinriktat och levererar arbete av hög kvalitet. Vidare har du lätt för att samarbeta och kommunicera över funktionsgränser och har ett intresse för att bidra till utveckling av processer och arbetssätt inom kategoriområdet.
Vi ser gärna att du har en högskoleutbildning eller motsvarande, med ekonomisk eller textil inriktning.
Kontaktinformation
Frågor om tjänsten besvaras Cecilia Schill, Kategoriområdeschef Kläder, cecilia.schill@ica.se
Placeringsort
Göteborg/Kallebäck
Anställningsform
Vikariat ca 1 år med start i maj
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 3 april 2026.
Urvalet kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningsdag har passerats.
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ICA Sverige AB
(org.nr 556021-0261)
Mejerigatan 1
)
412 95 GÖTEBORG Arbetsplats
ICA Sverige AB (Göteborg) Jobbnummer
9779290