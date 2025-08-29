Koordinator till industriföretag i Boden!
2025-08-29
Har du tidigare erfarenhet från ett större industri-eller byggprojekt? Ansök då om rollen som koordinator hos vår kund i Boden redan idag, vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
I rollen som koordinator ansvarar du för att stödja framtagning, samordning och uppföljning av dokumentation som krävs för överlämning från byggnation till driftsättning. Rollen är central för att säkerställa att anläggningen blir mekaniskt färdigställd. Arbetet innebär nära samarbete med olika avdelningar och team för att säkerställa att projektkrav och tidsplaner uppfylls.
ARBETSUPPGIFTER

Dina arbetsuppgifter
• Stödja säkerhetsinitiativ (HES, IIF, BBS) och rapportera risker/avvikelser
• Hjälpa till att utveckla rutiner
• Koordinera dokumentation från entreprenörer och leverantörer så att den uppfyller standarder
• Stödja interna revisioner och genomföra korrigerande åtgärder
• Förbereda checklistor, tidplaner, statusrapporter och loggar
• Delta i möten och bidra till förbättringar
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet av arbete inom industri-eller byggbranschen
• Har god förståelse för överlämningsprocesser och dokumentation
• Har erfarenhet av att arbeta med uppföljningsverktyg och databaser
• Har en stark kommunikationsförmåga
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid Ersättning
