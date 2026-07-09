Koordinator till Enheten för digital vård och omsorg
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2026-07-09
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Var med och utveckla framtidens äldreomsorg i Umeå!
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.Publiceringsdatum2026-07-09Om företaget
Enheten för Digital Vård och Omsorg ansvarar idag för installationer av digitala lösningar i hemmet och för att stötta människor i användningen av digital teknik. Hos oss finns redan it-tekniker som arbetar praktiskt med installation, service och support. Som koordinator kommer du att arbeta nära teknikerna och tillsammans med övriga roller i teamet driva utvecklingen av den nya grenen framåt. Nu utvecklas enheten från teknikspåret till att leda, samordna och utföra digitala insatser och lösningar för hela äldreomsorgen.
Vårt digitaliseringsteam som du kommer att bli en del av består av verksamhetsutvecklare, projektledare, koordinatorer och it-tekniker. Tillsammans arbetar vi både strategiskt och praktiskt för att skapa lösningar som fungerar i vardagen. Vi tror på teknik som skapar verkligt värde för både medborgare och medarbetare och på samverkan som en nyckel till framgång.
Nu söker vi en vikarierande koordinator (socionom) till vårt team!
Du får du en nyckelroll i att bygga upp en innovativ, tvärprofessionell verksamhet där omsorg, teknik och samverkan möts för att skapa en bättre vardag för äldre. Här blir du en viktig länk mellan individens behov och de digitala lösningar som ger trygghet, självständighet och livskvalitet.
Arbetstider kan variera utifrån verksamhetens behov och kan inkludera arbete utanför kontorstid.Dina arbetsuppgifter
Vara med och bygga upp vårt team där du får genomföra och utveckla processer inom enheten.
Bedöma och matcha digitala lösningar till individens behov och önskemål inom vård och omsorg.
Samverka med enhetens it-tekniker för att skapa fungerande helhetslösningar för den enskilde.
Samverka aktivt med andra professioner och myndigheter för att utveckla verksamheten och digitala insatser.
Uppmärksamma när digitala insatser inte längre räcker till och aktualisera behovet till biståndshandläggare.
Möta personer i utsatta situationer och ge professionellt stöd till enskilda samt anhöriga under hela processen.
Handleda kollegor som utför digital omsorg och vara förändringsledare vid implementering av nya arbetssätt.
Utföra administration och dokumentation kopplat till den enskilde.
Vara med och forma rutiner, arbetsmetoder och digitala lösningar för framtidens omsorg.
Arbeta enligt rutiner baserade på Socialtjänstlagen, Offentlighet- och sekretesslagen samt förvaltningsrättens krav.
Samordna boendeplaceringsprocessen i nära samverkan med biståndshandläggare och andra aktörer.
Erbjuda lediga boendeplatser och informera den enskilde och anhöriga inför inflytt.
Följa upp och dokumentera boendeplaceringar enligt gällande rutiner och lagstiftning.
Samverka inom digitaliseringsteamet och med andra professioner.
Handleda kollegor och medverka i utvecklings- och förbättringsarbete.
Bidra till innovativa lösningar och utvecklingen av framtidens äldreomsorg.Kvalifikationer
Socionomexamen eller likvärdig högskoleutbildning.
God kunskap om Socialtjänstlagen, offentlighet och sekretess samt förvaltningsrätt.
Erfarenhet av handläggning och professionellt bemötande av personer i utsatta situationer.
God digital kompetens, inklusive förmåga att hantera relevanta system, digitala verktyg och plattformar på ett självständigt och effektivt sätt.
Förmåga att leda, samverka och driva förändringsarbete i en verksamhet.
Starkt intresse för digital utveckling och innovation inom vård och omsorg.
God förmåga att uttrycka sig i skrift på svenska eftersom det i arbetet ingår att kunna skriva tydliga, strukturerade och ändamålsenliga rapporter, underlag och dokumentation.
Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska.
B-körkort eftersom det i tjänsten ingår hembesök.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete med projektledning och om du har utbildning inom projektledning, utredning, arbetsledning och digitalisering.
Som person har du en god social förmåga och kan anpassa din kommunikation efter mottagare och situation. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varför välja oss?
Du får vara med och starta upp en ny verksamhetsgren och driva ett samhällsviktigt uppdrag i takt med den snabba digitala utvecklingen. En flexibel, lärande och utvecklande arbetsmiljö med starkt medborgarfokus. Stort utrymme för nytänkande, samarbete över professionsgränser och eget initiativtagande. Övrig information
Tjänsten avser ett vikariat på heltid, från och med 2026-09-01 till och med 2027-12-31.
Djur kan förekomma på arbetsplatsen när du gör hembesök, så du bör inte vara allergisk
Varmt välkommen med din ansökan!
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Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Äldreomsorg Kontakt
Verksamhetsutvecklare
Karl Magnus Renström karlmagnus.renstrom@umea.se 090-164808 Jobbnummer
9997703