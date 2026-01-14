Koordinator till Arbetsmarknadsenheten i Upplands Väsby kommun
Upplands Väsby kommun / Organisationsutvecklarjobb / Upplands Väsby Visa alla organisationsutvecklarjobb i Upplands Väsby
2026-01-14
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Upplands Väsby kommun i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Stockholm
, Uppsala
eller i hela Sverige
Upplands Väsby kommun förbereder sig för det kommande aktivitetskravet för försörjningsstöd och söker därför efter en koordinator för att förbereda och samordna kommunens verksamheter.
Fokus kommer ligga på anskaffning och kartläggning av praktikplatser inom kommunal verksamhet samt bygga upp strukturer och processer för hur arbetet ska genomföras.
Vi erbjuder dig
På Arbetsmarknadsenheten jobbar vi tillsammans med vårt gemensamma uppdrag att få våra huvudpersoner att komma vidare i arbetslivet eller i studier. Vi har nära samarbete både inom enheten och med externa parter. Vi har en närvarande och stöttande ledning samtidigt som vi har mycket stor frihet att själva lägga upp vårt arbete.Publiceringsdatum2026-01-14Om företaget
På Arbetsmarknadsenheten arbetar 20 personer i olika arbetsgrupper och insatser. Vi arbetar dels på uppdrag av ekonomiskt bistånd, dels på uppdrag direkt från våra huvudpersoner. Vi erbjuder stöttning och vägledning individuellt och i grupp.Om tjänsten
Koordinator på Arbetsmarknadsenheten är en nyskapad tjänst. Du kommer i samråd med enhetschef och biträdande enhetschef utforma innehållet i tjänsten utifrån vilka behov enheten har. Fokus kommer ligga på arbete inom det kommande aktivitetskravet inom försörjningsstöd. Vi vill ta fram nya processer för ärendegången från försörjningsstöd till praktik via arbetsmarknadsenheten. I tjänsten ingår också att vara med och ta fram arbetssätt för uppföljning och återrapportering av de individer som är på praktik. För att trivas i rollen behöver du tycka om att ta nya professionella kontakter och sälja in verksamheten.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
- En av arbetsgivaren bedömd lämplig högskoleutbildning på minst 3 år.
- En mycket god administrativ och organisatorisk kompetens.
- Erfarenhet av att ta fram nya processer och arbetssätt som används av arbetsgrupper/verksamheter.
- Längre erfarenhet av kommunalt arbetsmarknadsarbete.
- En god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
- Erfarenhet och vana av att hålla föredrag för större och mindre grupper.
Det är meriterande om du har:
- B-körkort.
- Erfarenhet av att jobba mot arbetsgivare.
- Erfarenhet av arbete i socialtjänsten.
- Erfarenhet av projektledning eller projektarbete.
- Vana av att hålla gruppaktiviteter/workshops.
- Förmåga att tala fler språk än svenska och engelska.
Som person är du strukturerad genom att du bland annat kan arbeta organisatoriskt, metodiskt och kan prioritera ditt arbete. Vidare är du resultat- och lösningsorienterad vilket för oss innebär att du har förmågan att hitta effektiva och praktiska lösningar utan att fastna i problem. Vi tror dessutom på att du behöver vara relationsskapande för att passa i rollen, det genom att du har lätt att ta nya kontakter och odla och underhålla dem.
Vi på social- och omsorgskontoret arbetar med allt från adoptionsfrågor till vård i livets slutskede. Vår verksamhet och organisationskultur präglas av vår värdegrund gällande delaktighet, kompetens, tillit och respekt. Det är grunden i vårt arbete och ett förhållningsätt mot varandra och de vi är till för.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Läs mer om våra kontor och arbetsplatser: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunens-arbetsplatser
Möt några av våra medarbetare: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/mot-vara-medarbetare
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/12". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Marcus Ingemarsson 0851802572 Jobbnummer
9683428