Koordinator Och Sjuksköterska Till Asih I Västerort
2025-09-19
När Familjeläkarna startade år 2008 hade vi som mål att ge våra patienter samma vård som vi skulle ge vår egen familj. Denna vision har vi fortfarande. Vi är engagerade och bryr oss om människor. Vi tar ansvar, vill göra skillnad och hjälpa människor. Vår kommunikation och verksamhet präglas av kunskap, arbetsglädje, effektivitet och innovativ utveckling.
Vi söker nu en koordinator och sjuksköterska till ASIH i Västerort
Nu söker ASIH Familjeläkarna Västerort en sjuksköterska till en delad tjänst som koordinator och sjuksköterska. Koordinatorsarbetet innefattar administrativa uppgifter som t ex att ha ett övergripande ansvar för den dagliga planeringen av arbetet, sköta kontakt med andra vårdgivare, planera för in- och utskrivningar samt svara i teamets telefon. Koordinator deltar även i remisshanteringen.
Arbetet som sjuksköterska inom avancerad sjukvård i hemmet är ett självständigt och stimulerande arbete med fokus på god omvårdnad och symtomlindring, t ex under pågående onkologisk behandling eller under livets sista tid. Du kommer att arbeta i ett väl sammansvetsat team med läkare, sjuksköterskor, arbets- och fysioterapeut, dietist och kurator. Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inbegriper skötsel av centrala infarter, dränage, KAD, nefrostomier, pumpar för smärtlindring med mera. Vi dokumenterar i journalsystemet Take Care och planerar vården i verktyget Epsilon.
Vi finns i lokaler i Barkarbystaden och våra patienter finns över hela Västerorts området. Vi strävar efter att bedriva vår verksamhet på ett modernt och hållbart sätt vad beträffar lokaler, transporter och rutiner. Vi kan erbjuda en trevlig arbetsplats med möjlighet till utveckling och en konkurrenskraftig lön utifrån din kompetens. Vi välkomnar förbättringsförslag och vill alltid utveckla verksamheten framåt.Publiceringsdatum2025-09-19Kvalifikationer
Arbetet ställer krav på förmåga att arbeta självständigt och att ta egna initiativ. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, god samarbetsförmåga och ett genuint intresse för vård i patientens hem. Du är positiv, initiativrik, flexibel och känner dig säker i din yrkesroll. Du ser som ditt självklara ansvar att bidra till ett positivt arbetsklimat. Körkort är ett krav.
Du är sjuksköterska, gärna med några år i yrket.
Det är meriterande att ha erfarenhet av hemsjukvård eller avancerad sjukvård i hemmet. Adekvat specialistutbildning är meriterande, t ex i onkologisk vård, i palliativ vård eller som distriktssjuksköterska. Det är även meriterande att ha tidigare erfarenhet som koordinator/samordnare inom vården. Om tjänsten
Delad tjänst som koordinator och sjuksköterska. Koordinator på 50%, arbete på dagtid vardagar samt 50 % som sjuksköterska med tjänstgöring dag/kväll/helg. Arbetstid 37 timmar/vecka vid heltidstjänst. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Vi arbetar för mångfald och jämställdhet och är en hälsofrämjande arbetsgivare som arbetar aktivt med att ständigt utveckla verksamheten. Familjeläkarna är kvalitets och miljöcertifierade enligt ISO.
Låter det intressant, tveka inte hör av dig för vidare information! Varmt välkommen med din ansökan till oss, urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningsperiodens slut.
Bifoga gärna din sjuksköterskelegitimation och ditt examensbevis i din ansökan.
Vi undanber oss vänligt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
