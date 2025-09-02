Koordinator och Office manager till trafikkontoret, Stockholm stad
2025-09-02
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Trafikkontoret ansvarar för att sköta om och utveckla Stockholms offentliga rum, så att de är trygga, attraktiva, framkomliga och hållbara. Uppdraget innefattar allt ifrån att ta hand om den befintliga stadsmiljön till att genomföra strategiska investeringsprojekt och planera för morgondagens växande storstad. För att klara vårt uppdrag är vi ca 470 kollegor, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets nyrenoverade lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en stad i framkant med hållbara transportlösningar och levande miljöer, både idag och i framtiden.
Välkommen till oss
Du kommer bli en del av Stöd- och utvecklingsenheten under avdelningen för Verksamhetsstöd på trafikkontoret.
På enheten arbetar ca 10 personer med olika stödjande funktioner så som nämndadministration, verksamhetsutveckling och beställarstöd. Här får du arbeta i en ny roll där du utvecklar stödprocesserna för lokal- och trivselfrågor och, stöttar kontorets chefer och verksamheter och bidrar till att trafikkontoret har bra förutsättningar för en trevlig kontorsmiljö med god intern service. Hos oss är stämningen glad och trevlig och vi söker dig som vill bli en del av det.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en trygg arbetsplats där vi hjälper och stöttar varandra i det vardagliga arbetet och värnar om den goda arbetsmiljön. Du ges möjlighet till personlig utveckling/kompetenspåfyllnad samt till delaktighet och inflytande på arbetsplatsen.
Vi har flexibla arbetstider samt möjlighet till växling av semesterdagstillägg mot extra ledighet. Beroende på arbetsuppgifter och verksamhetsbehov finns möjlighet att varva kontorsarbete med att arbeta hemifrån två dagar i veckan. Arbetsmiljö och hälsa är viktigt för oss. Vi erbjuder friskvårdsersättning, friskvårdstimme och möjlighet att delta i friskvårdsaktiviteter. Läs mer om våra förmåner här och Stockholms stad som arbetsgivare här.
Välkommen att växa i en växande stad - där din insats verkligen gör skillnad!
Din roll
Din roll är att samordna lokalfrågor och kontorsövergripande initiativ för att göra trafikkontoret till en ännu mer professionell och trevlig arbetsplats. Du hanterar praktiska frågor gällande mötesrum, inventarier och internservice samt utvecklar arbetssätten för detta, är kontaktperson och kravställare i kontorsfrågor, koordinerar eventuella ombyggnationer, flyttar och nya verksamheters lokalbehov, anordnar gemensamma aktiviteter så som personalfest, seminarier och fika. Du stöttar också avdelningen Verksamhetsstöd med konferenser, avtackningar, beställningar och administration. Rollen kan liknas vid en "Office manager" och består både av att självständigt driva dina frågor och att samarbeta med olika delar av organisationen för att utveckla stödprocesserna för trivsel- och lokalfrågorna. Tjänsten är ny och det finns goda möjligheter att växa i rollen och vara delaktig i utvecklingen.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är hjälpsam och har
• flerårig arbetslivserfarenhet från en liknande roll som ex. Office Manager, koordinator, samordnare eller kontorsansvarig
• hög kommunikativ förmåga på både svenska och engelska
• lätt för att bygga relationer och är serviceinriktad
• erfarenheten av att arbeta proaktivt och har en god administrativ förmåga
Vi söker dig som är hjälpsam, strukturerad och är bra på driva dina frågor. Du är handlingskraftig, lösningsorienterad och gillar att arbeta i en samordnande och social roll med administrativa inslag och många kontaktytor. Vi ser att du är en social person som har lätt för att kommunicera, samarbeta och bygga relationer. Du är också duktig på att prioritera, hantera både stora och små frågor och tycker det är viktigt att vi har en rolig och trivsam arbetsplats. Vi tror även att du tycker att trafikkontorets verksamhet, att sköta om och utveckla de offentliga rummen i Stockholm, låter spännande och som något du vill bidra inom.Publiceringsdatum2025-09-02Övrig information
När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor som är avgörande för vårt fortsatta urvalsarbete för den här tjänsten. Det är viktigt att du svarar så utförligt som möjligt på frågorna samt att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. Endast CV, på svenska, önskas.
I denna rekryteringsprocess kommer arbetspsykologiska tester att användas. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Varmt välkommen med din ansökan!
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
