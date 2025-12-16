Koordinator med säljbakgrund till Veterankraft i Lund!
Veterankraft AB / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2025-12-16
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Veterankraft AB i Malmö
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
eller i hela Sverige
Veterankraft i Lund söker en koordinator som brinner för försäljning!
Är du en strukturerad och serviceinriktad person med en passion för att skapa långsiktiga kundrelationer och säkerställa att rätt person hamnar på rätt plats? Vi söker nu en säljande koordinator som vill vara med och driva verksamheten inom vårt lokala affärsområde. Om det låter intressant - läs mer nedan!
Vad gör en Koordinator?
I rollen som Koordinator blir du en viktig del i vårt team. Du kommer att arbeta med sälj, där du aktivt bidrar till att hitta nya uppdrag och utveckla kundrelationer. Du kommer att ha ett tätt samarbete med både kunder och medarbetare för att säkerställa att kundernas behov möts på bästa sätt genom att matcha rätt Veteran med rätt uppdrag. Här får du möjligheten att bidra till att upprätthålla en hög nivå av kundnöjdhet och skapa engagemang bland våra medarbetare! Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär därmed att du kommer att:
Arbeta aktivt för att bygga kundbasen genom försäljning och affärsutveckling
Bygga och utöka Veteranbanken genom rekrytering och anställningar
Hålla introduktion och utbildning av nya Veteraner
Hantera inkommande förfrågningar från kunder och matcha rätt Veteran till uppdrag
Samordna tidrapportering och annan administrativ hantering
Delta i event och arrangemang som veteranträffar och mässor
Vem är vår nästa Koordinator?
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta i en bred och tempofylld roll där du fått möjlighet att hantera flera arbetsuppgifter parallellt, gärna inom försäljning, rekrytering eller bemanning. Du har god systemvana och trivs i en roll där telefonkontakt med kunder och medarbetare är en viktig del av vardagen. Har du tidigare erfarenhet från rut- eller rottjänster är det meriterande. För att summera ser vi att du:
Har erfarenhet av försäljning och kundkontakt
Gillar att kommunicera via telefon och bygga relationer
Har god systemvana (CRM, Office-paketet etc)
Är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad
Är självgående och resultatinriktad
Så, är du vår nästa Koordinator på Veterankraft?
Tjänsten är ett vikariat på ett år med chans till förlängning och start enligt överenskommelse. Vi hanterar ansökningarna löpande och likaså intervjuer. Skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Har du några frågor angående tjänsten eller vår rekryteringsprocess är du varmt välkommen att kontakta hr@veterankraft.se
. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Veterankraft AB
(org.nr 556767-7694), http://www.veterankraft.se Kontakt
Alice Brus alice.brus@hemfrid.se Jobbnummer
9646423