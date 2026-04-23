Koordinator med projektfokus till attraktiv kund
Wise Group AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-04-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wise Group AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Järfälla
, Tyresö
eller i hela Sverige
Vi söker nu en koordinator med projektfokus till ett konsultuppdrag hos en av våra kunder i Stockholm. Detta är en bred och utvecklande roll där du blir en viktig del av den administrativa kärnan - med fokus på att skapa flyt, struktur och kvalitet i projektens alla faser.
Start: Efter sommaren
Omfattning: Heltid
Uppdrag: Ca 12 månader med god chans till förlängning eller överrekrytering
Placering: Centrala Stockholm
OM ROLLEN // MAKE IMPACT WHERE IT MATTERS
Som koordinator med projektfokus arbetar du nära flera team i deras dagliga leverans. Du fungerar som en sammanhållande länk mellan olika parter och bidrar till att projekt drivs framåt på ett effektivt och strukturerat sätt - från planering till avslut.
Rollen kombinerar koordinering med klassiskt administrativt stöd, vilket gör att du får en varierad vardag där du både arbetar operativt och stöttar i övergripande processer. Du blir en del av ett erfaret team där samarbete, kunskapsdelning och kvalitet står i fokus.
Exempel på arbetsuppgifter
I rollen arbetar du nära interna team där du koordinerar och följer upp projekt i deras olika faser. Du har löpande dialog med både kollegor och externa kontaktytor, och säkerställer att allt från underlag till material och dokumentation är korrekt, uppdaterat och på plats i rätt tid.
Vidare är du delaktig i att ta fram rapporter och presentationer samt arbetar kontinuerligt i olika affärssystem och digitala verktyg som stöd i vardagen. Du bidrar till att skapa struktur och effektivitet i det dagliga administrativa arbetet, och stöttar även i övergripande kontorsrelaterade uppgifter när behov uppstår.
DIN PROFIL // YOU BRING THE EDGE
Har några års erfarenhet av administrativt arbete, gärna i en koordinerande eller projektstödjande roll. Du är van vid att arbeta i digitala miljöer och känner dig trygg i att navigera mellan olika system och verktyg.
Du uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift, och har minst en gymnasieutbildning i grunden.
För att trivas i rollen tror vi att du
Är strukturerad, noggrann och har lätt för att prioritera i en vardag med flera parallella uppgifter. Du är prestigelös i ditt arbetssätt och trivs i en roll där du får stötta andra och bidra till helheten.
Du har en naturlig förmåga att skapa goda relationer och drivs av att få saker att fungera - både i detaljerna och i det större sammanhanget. Samtidigt har du en nyfikenhet och vilja att utvecklas vidare inom koordinering och projektstöd.
OM WISE ADMIN
Wise Admin är specialister på rekrytering, konsultlösningar och rådgivning inom administration. Vi lyfter de som ofta tas för givet, för vi vet hur avgörande rätt administrativ kompetens är för att verksamheten ska fungera och växa. Vi matchar människor som skapar struktur, ordning och arbetsglädje, och ser till att de hamnar där de gör som mest nytta. På riktigt.
NÄR DU BLIR EN AV OSS
Som konsult hos Wise blir du en del av ett sammanhang där vi värdesätter både din trygghet och din utveckling. Vi erbjuder marknadsmässig lön, friskvårdsbidrag, pensionsavsättning och kollektivavtal - för oss är inget viktigare än att du känner dig trygg i din anställning.
Från dag ett på ditt konsultuppdrag får du möjlighet att utvecklas, utmanas och påverka framtidens arbetsplatser - tillsammans med engagerade kollegor, och med oss som ständigt bollplank. Oavsett var du befinner dig i karriären ska rollen som konsult ge dig erfarenheter, kunskaper och inspiration inför nästa steg.
Välkommen till Wise - en värld full av möjligheter!
DIN ANSÖKAN // TALENT SPEAKS LOUDER
För att söka rollen klicka på "Ansök nu", samt bifoga CV. Notera att vi ej kan ta emot ansökningar via mail. I konsultvärden går det ofta snabbt så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vänta därför inte med din ansökan.
Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Emilie Runnegård, Emilie.Runnegard@wise.se
eller Talent Acquisition Specialist Emma Rehn, emma.rehn@wise.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7616862-1962521". Arbetsgivare Wise Group AB
(org.nr 556686-3576), https://jobs.wise.se
Linnégatan 87 (visa karta
)
115 23 STOCKHOLM Arbetsplats
Wise Jobbnummer
9871406