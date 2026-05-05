Koordinator med områdesansvar vuxen, individ, familj - Projektanställning
Örnsköldsviks kommun / Organisationsutvecklarjobb / Örnsköldsvik Visa alla organisationsutvecklarjobb i Örnsköldsvik
2026-05-05
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örnsköldsviks kommun i Örnsköldsvik
I vår nya Individ och familjeomsorg (IFO) har vi samlat socialtjänstens myndighetsutövning och utförare tillsammans med arbetsmarknadsenheten för att skapa förutsättningar för en mer sammanhållen helhet för dem vi är till för, från förebyggande arbete till mer samordnade insatser och samplanerande team som kan möta personer med mer komplexa behov. För att lyckas med den här förändringen, både den organisatoriska och den kulturella, krävs att vi har mod att våga prova nya saker, att vara nyfikna på nya möjligheter och lösningar och att ha ett öppet sinne för dialog och lärande för ännu bättre lösningar. Inom individ och familj arbetar vi för rätt insats till rätt individ vid rätt tillfälle! Vill du vara med och bidra med dina kunskaper och erfarenheter?
IFO:s verksamhet består av nio enheter och är fördelad på två processområden, Barn, unga och familj samt Vuxen, där både myndighet och utförare samarbetar för att möta enskildas behov av stöd. Vi söker nu en koordinator med ansvar för att hålla ihop och utveckla arbetet inom processområdet Vuxen, med särskilt fokus på aktivitetskravet.
Tjänsten är en projektanställning på 1 år med möjlighet till förlängning.
ArbetsuppgifterSom koordinator utgör du en ledande stödfunktion och samarbetar med andra enheter inom Individ och familj samt andra aktörer. Du ingår i ledningsteamet tillsammans med chefer, kvalitetsledare för barn och andra stödfunktioner samt samarbetar med flera olika funktioner för att driva utvecklingen framåt med medborgaren i fokus. Du kommer att ha ett nära samarbete med projektledaren för aktivitetskravet. Vidare innebär arbetet även:
Ansvar för att samordna och driva utvecklingsfrågor och uppdrag kopplade till processområdet Vuxen, med fokus på aktivitetskravet samt sammanhållen arbetsmarknadskedja, skadligt bruk och beroende, våld, boende samt egen försörjning
Arbeta med utvecklingsfrågor kring biståndsbeviljade insatser samt insatser utan behovsprövning rörande vuxna och deras familjer
Samverka internt och externt utifrån verksamhetsområdet
Vara insatt i lagstiftning, riktlinjer och allmänna råd
Utveckla, följa upp och kvalitetssäkra verksamheten
Ansvar för information och dokumentation, system och instrument som används i arbetet inom verksamheten
Stötta kollegor i utvecklingsarbete
KvalifikationerDu har en socionomexamen eller annan akademisk utbildning som arbetsgivare bedömer likvärdig är ett krav. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att vara chef och/eller ledare i offentlig sektor samt erfarenhet av att leda och driva utvecklingsarbete.
Du ska ha god kunskap om aktuell lagstiftning för verksamhetsområdet samt erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning.
Erfarenheter av arbete med verksamhetsfrågor som skadligt bruk och beroende, våld i nära relation, arbetsmarknadsfrågor samt kunskap om bostadssociala frågor är meriterande. Du bör också ha goda kunskaper om teorier och metoder inom socialt arbete, evidensbaserad praktik samt systematiskt kvalitetsarbete.
Du bör ha data- och dokumentationsvana (gärna i Office och Lifecare). Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga, tydlighet, flexibilitet och personlig lämplighet.
Körkort, behörighet B är ett krav.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan
Inspireras av hur det är att bo, leva och verka i Örnsköldsvik
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445), http://www.ornskoldsvik.se
Järnvägsgatan 6 (visa karta
)
891 31 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Jessica Eriksson 073-2748525 Jobbnummer
9893339