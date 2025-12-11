Koordinator med fokus på ekonomi och miljö (tidsbegränsad anställning)
2025-12-11
Är du en strukturerad koordinator med intresse för ekonomi? I den här rollen får du kombinera din ekonomiska kompetens med ditt engagemang för miljöfrågor och vara med och påverka hållbarhetsarbetet på Swedavias tio flygplatser, från Kiruna i norr till Malmö i söder.
Tjänsten är ett tidsbegränsat uppdrag på ett år, med möjlighet till förlängning.
Vad innebär rollen? I den här rollen ansvarar du för att ta fram rutiner för hur vi ska arbeta med ersättningsunderlag kopplade till våra flygplatsers historiska miljöskuld. Du blir en del av ett team med sex PFAS-specialister, som du stöttar genom att samordna och driva arbetet med ersättningsunderlagen.
Du sammanställer och kvalitetssäkrar information från flera avdelningar, och säkerställer att underlagen håller hög standard. Rollen kräver en god förståelse för hur administrativa processer, ekonomi och miljöfrågor samverkar. Genom ditt arbete bidrar du både till att organisationen får rätt ersättning och till att våra miljöåtaganden hanteras strukturerat och tillförlitligt.
Dina arbetsuppgifter innefattar:
Utveckla och införa rutiner för hanteringen av ersättningsunderlag kopplade till våra flygplatsers historiska miljöskuld
Arbeta i IFS med att ta fram och kvalitetssäkra fakturor och underlag som ligger till grund för ansökningar om ersättning för historisk miljöskuld
Sammanställa och analysera data i Excel
Vara kontaktperson och representera organisationen i ersättningsfrågor gentemot Trafikverket
Hålla avstämningar med verksamheten och följa upp att rätt information finns på plats
Bidra med stöd i verksamheten kring frågor som rör historisk miljöskuld - vad den innebär, när ersättning kan ges och för vilka delar
Vem är du? Vi söker dig som trivs i en roll med många kontaktytor och som uppskattar att samarbeta i team. Du är en social och nyfiken person som tar initiativ, arbetar strukturerat och har förmågan att skapa ordning även när mycket händer samtidigt. Du har ett genuint intresse för miljöfrågor och drivs av att bidra till hållbart arbete. Som person motiveras du av att samarbeta, dela kunskap och stötta kollegor och trivs i en social och dynamisk miljö.
Vi ser även att du har:
Erfarenhet från liknande roller, t.ex. administrativt arbete eller koordinatorroll
Intresse för och grundläggande kunskaper inom ekonomi, exempelvis hantering av fakturor, kostnadsuppföljning eller ekonomiadministration
Goda kunskaper i IFS eller liknande ekonomisystem
Goda kunskaper i Excel
Minst gymnasiekompetens, gärna med ekonomisk inriktning
Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av systemet Antura
Erfarenhet av eller utbildning inom miljöområdet
Vad erbjuder vi dig? Vi erbjuder dig en omväxlande och glad arbetsplats där ingen dag är den andra lik. Visste du att på Swedavia får du bidrag till din arbetsresa om du åker kollektivt, elbil, cykel eller tillsammans med en kollega? Du har också möjlighet att semesterväxla och byta bort din semesterersättning mot lediga dagar. Du kan läsa mer om våra förmåner på Förmåner | Om Swedavia .
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta nasim.witermark@swedavia.se
.
Sista ansökningsdag är den 4/1, urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
För en objektiv och rättvis rekrytering använder vi arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen.
