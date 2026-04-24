Koordinator med fokus på ekonomi och logistik till Scania Sverige
2026-04-24
Scania Sverige AB är ett bolag inom Scaniakoncernen, och distributör för Scanias produkter och tjänster på den svenska marknaden. Scania Sverige ansvarar för ett brett produkt- och tjänsteutbud inklusive försäljning och service via ett återförsäljarnät med 90-talet Scaniaanläggningar och 2 000 medarbetare, varav knappt 1 000 personer i den egna återförsäljarverksamheten i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö samt inom Gävleborg, Dalarna, Södermanland och Västmanland.
Huvudkontoret ligger i Stockholm, Kungens Kurva. Under 2025 registrerade Scania Sverige AB 2 550 tunga fordon och blev med det marknadsledare på den svenska marknaden med den historiska marknadsandelen på 50,8 %. Scania Sverige är inte bara marknadsledare totalt i Sverige, utan även störst inom alla transportsegment: fjärrtrafik, distribution, anläggning, renhållning och skogstransporter.
Om rollen
Till logistikfunktionen, på Scania Sverige, söker vi nu en koordinator som kommer att agera stöd åt vår försäljningsorganisation inom lastbil. Placeringsort är i Kungens Kurva (Stockholm).Publiceringsdatum2026-04-24Arbetsuppgifter
Du blir en central del av "Order- till Leveransprocessen", vars ansvarsområde sträcker sig från att säkerställa kvalitet på inkommande order till att fakturera samt utföra andra aktiviteter i samband med leverans.
Du agerar som en centralt koordinerande funktion för lastbilssäljarna ute i din region och stöttar dem i diverse frågor kopplade till leveransprocessen. Du kommer ha daglig kontakt med diverse aktörer inom bolaget samt externa parter gällande säkerställande av försäljningskontrakt, leverantörsfakturor, finansiering, och betalning.
Målet med organisationen är att effektivisera order- till leveransprocessen, korta ledtider till kund samt att säkerställa att de finansiella delarna uppfyller både såväl interna som externa krav. En viktig del av arbetet är att få rutiner, processer och system på plats. Samtidigt få processerna att fungera och verka operativt som möjliggörare för ett effektivt flöde.
Exempel på arbetsuppgifter:
Kontrollera att köpeavtal och tillhörande dokumentation är korrekt i samband med orderläggning
Kontering och kontroll av diverse leverantörsfakturor från påbyggare eller andra externa aktörer
Säkerställa att kunden är förberedd inför leverans
Fakturera nya fordon och säkerställa att betalning är genomförd innan leverans, samt hantera ev inbytesfordon i samband med nybilsaffärer
Fakturering av begagnade fordon samt assistera vid förmedlings- och refinansieringsaffärer
Säkerställa efterlevnad av såväl interna policys som externa krav i samband med orderläggning och leverans av nya och begagnade lastbilar
Även andra arbetsuppgifter i leveransflödet kan bli aktuella, beroende på arbetsbeläggningen i teamet Profil
Vi söker dig med ett stort intresse kring logistik och finansiella frågor relaterade till orderläggning och erfarenhet av fakturering av lastbilar är meriterande. Du har en positiv attityd och har lätt att bygga relationer i en snabbrörlig företagskultur. För att lyckas i rollen så behöver du vara noggrann, strukturerad och ansvarsfull samt ha en god kommunikativ förmåga att uttrycka dig i såväl tal som skrift. Då vi stödjer leveranserna på den svenska marknaden, är svenska vårt arbetsspråk och ett krav för denna tjänst.
Tempot är stundtals högt och vi lägger stor vikt på att du är en lagspelare som hjälper dina arbetskamrater när det behövs samt inte är rädd för att flagga när du själv behöver hjälp.
Scania erbjuder
Förmåner inkluderar friskvårdsbidrag och möjlighet till personalbil. Vi har en förmånsportal med rabatterade priser på produkter och tjänster, Scanias Personalstöd, löneväxling samt förmånlig tjänstepension och försäkring. Med en strukturerad utvecklingsplan och kurser stödjer Scania din personliga utveckling och karriärmöjligheterna finns både lokalt och globalt. Vill du utvecklas med oss så ligger alla vägar öppna för dig!Så ansöker du
Din ansökan bör innehålla ett CV, personligt brev och examensbevis. Vi välkomnar alla sökande och strävar efter mångfald i våra rekryteringsprocesser. Ansök så snart som möjligt, senast 2026-05-10. Urval sker löpande under ansökningsperioden. Logik- och personlighetstester kan komma att användas i vår urvalsprocess och en bakgrundskontroll kan behöva genomföras för den här tjänsten.
Har du frågor eller vill veta mer, vänligen kontakta: Petri Kekkonen, Manager Order and Logistics, petri.kekkonen@scania.com
, +46107066312.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
