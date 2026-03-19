Koordinator med fokus på AI-Training till AI-fabriken Mimer
Linköpings universitet / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-03-19
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Linköping
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Kinda
eller i hela Sverige
NAISS, nationell akademisk infrastruktur för superdatorer i Sverige, tillhandahåller storskaliga beräkningsresurser, lagring samt datatjänster för akademiska användare. NAISS är en centrumbildning med Linköpings universitet som värd och har 12 partneruniversitet över hela Sverige.Mimer erbjuder tillgång till AI-optimerade beräkningsresurser och skräddarsydda tjänster som utbildning och support till små och medelstora företag, startups, forskare och myndigheter. Målet är att främja innovation och AI-användande och göra Europa till en ledande AI-kontinent. Mimer drivs av NAISS i partnerskap med RISE Sveriges forskningsinstitut och ingår i EU:s ambitiösa AI Factories-satsning.
Läs mera på https://mimer-ai.eu/about-mimer/, https://www.naiss.se, https://eurohpc-ju.europa.eu/ai-factories_en
Om jobbet
Som koordinator med fokus på AI-Training inom AI-fabriken kommer du att ansvara för att utforma och genomföra MIMER:s strukturerade utbildnings- och kompetensutvecklingserbjudande. Rollen kombinerar strategisk programdesign, operativ samordning och ekosystemengagemang. Du kommer att arbeta nära MIMER:s data scientists, tekniska experter, partnerorganisationer och externa utbildare för att säkerställa att utbildningsaktiviteterna är anpassade till AI-beräkningstjänster och verkliga användningsfall.
Utveckling av AI-utbildningsportfölj
• Utforma strukturerade kompetensvägar för AI-implementering (introduktions-, tillämpade, avancerade och implementeringsinriktade utbildningar).
• Utveckla och samordna praktiska workshops, bootcamps, hackathons och tekniska kurser med användning av HPC- och AI-infrastruktur.
• Säkerställa att utbildningsaktiviteterna är i linje med med MIMER:s beräkningstjänster och expertstödmodell.
• Säkerställa att utbildningsinnehållet är praktiskt, användningsfallsdrivet och relevant för akademi, näringsliv (särskilt små och medelstora företag och startups) och offentlig sektor.
Samverkan med industri och ekosystem
• Organisera AI-introduktioner och kunskapshöjande insatser för företag och offentliga organisationer.
• Facilitera samskapande workshops för att hjälpa organisationer att identifiera och konkretisera AI-användningsfall.
• Bygga upp och samordna ett nätverk av utbildare, experter och partnerorganisationer.
• Samarbeta med universitet, forskningsinfrastrukturer och europeiska AI-initiativ.
Operativ samordning
• Planera och administrera utbildningsschema, anmälningar och kommunikation.
• Samordna logistik för fysiska och digitala evenemang.
• Stödja utveckling och förvaltning av en utbildningsportal eller digital lärmiljö.
• Bidra till rapportering och dokumentation inom nationella och europeiska initiativ.
Effekt och kvalitetssäkring
• Definiera och följa upp nyckeltal (KPI:er) för utbildningsverksamheten.
• Följa upp deltagarfeedback och arbeta med kontinuerlig utveckling av utbildningsportföljen.
• Bedöma hur utbildningsinsatser bidrar till AI-implementering, användning av beräkningsresurser och projektmognad.
Om dig
Vi söker dig som är en proaktiv och strukturerad person som trivs med att bygga upp nya initiativ. Du är samarbetsinriktad, lösningsorienterad och bekväm med att arbeta i gränslandet mellan teknik, utbildning och innovation. Du motiveras av att möjliggöra för andra och bidra till utvecklingen av Sveriges AI-kapacitet.
Vi vill att du har:
• Doktorsexamen eller motsvarande, exempelvis masterexamen med flera års arbetslivserfarenhet inom naturvetenskap, beräkningsvetenskap, teknik eller matematik.
• Erfarenhet av att samordna, utforma eller genomföra utbildning inom AI, data science, digitala teknologier eller närliggande områden.
• Förmåga att översätta komplexa tekniska ämnen till tillgängliga och strukturerade lärandeupplevelser.
• Erfarenhet av samarbete med tekniska experter och i miljöer med flera intressenter.
• Erfarenhet av versionshanteringssystem såsom Git samt reproducerbara arbetsmetoder (t.ex. Jupyter Notebooks, Markdown m.m.).
• Mycket god förmåga att kommunicera på engelska, både muntligt och skriftligt.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av AI/ML, data science eller HPC-miljöer.
• Erfarenhet av samarbete med näringsliv, startups eller offentlig sektor.
• Erfarenhet av att organisera bootcamps, workshops eller tekniska utbildningsprogram.
• Kännedom om molnplattformar, GPU-miljöer eller vetenskaplig beräkning.
• Erfarenhet av EU-finansierade projekt eller internationella samarbeten.
• Erfarenhet av lärplattformar (LMS) eller digitala utbildningsverktyg.
• Kunskap om Open Science och FAIR-principer.
• Kunskap om vetenskapskommunikation, outreach eller pedagogiska principer.
• Stark organisatorisk och projektkoordinerande förmåga.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta vid NAISS som är en centrumbildning med Linköpings universitet som värd. Vi är en växande organisation i snabb utveckling, vilket innebär goda möjligheter till professionell utveckling och nya ansvarsområden. Centret har en bred kompetensbas som inkluderar systemadministration, användarstöd, utbildning och administrativa roller. Läs mer på www.naiss.se
Om anställningen
Tillsvidareanställning, heltid 100 %. Tillträde enligt överenskommelse.
Anställningen innebär en befattning som Koordinator.
Befattningen kan komma att placeras i säkerhetsklass. Om så är fallet kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Lön och förmåner
Linköpings universitet är en statlig arbetsgivare och tillämpar individuell lönesättning. Vi erbjuder goda möjligheter att kombinera anställningen med en aktiv fritid.
NAISS ger sina medarbetare möjlighet till distansarbete upp till 40 % av arbetstiden.
Publiceringsdatum2026-03-19
Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast 2026-04-14 Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Individuell lönesättning. Statliga villkorsavtalet
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://www.liu.se/
Direktör för AI‑fabriken Mimer
Rosssen Apostolov rossen@naiss.se
9808523